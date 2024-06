Arturo Carmona -de 47 años de edad- reveló que sólo entró a La Casa de los Famosos por una deuda que lo puso contra las cuerdas.

Arturo Carmona espera que nunca más lo vuelvan a invitar a un reality como La Casa de los Famosos, pues asegura que no le suma en nada a su carrera.

Ante sus declaraciones confesó que su participación solo se dio por un tema fiscal en el que se encontraba involucrado.

Arturo Carmona fue participante de La Casa de los Famosos de Telemundo en su tercera temporada.

Llegó a estar hasta por nueve semanas dentro de la casa, hasta que el público por votación decidió que quedara eliminado de la competencia.

En un reciente encuentro con la prensa, se le preguntó a Arturo Carmona lo que opinaba de La Casa de los Famosos, ya que fue uno de los participantes.

Asimismo, fue cuestionado sobre si le gustaría participar en alguna otra temporada de La Casa de los Famosos.

Arturo Carmona reveló que solo entro al reality show para resolver una cuestión fiscal, sino nunca hubiera aceptado la invitación.

“La tercera me vienela tercera me viene una situación que me empuja a hacerlo. Lo voy a decir, tuve un tema fiscal y se acomodaron los tiempos para que este proyecto me ayudara, pero si no hubiera tenido este tema fiscal no lo hubiera hecho”.

Arturo Carmona