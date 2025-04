El nombre de Artur Vázquez, ex conductor de TV Azteca, se encuentra en polémica tras ser acusado de estafa y defraudación.

El reportero Gabo Cuevas en el canal de Flor Rubio expuso que varios famosos que fueron parte de las filas de TV Azteca, fueron víctimas de fraude.

Esto por parte de Artur Vázquez, quien fuera parte de la misma empresa a través de su agencia de relaciones públicas.

De acuerdo con lo expuesto, Artur Vázquez los contrataba para eventos y nunca les pagó el sueldo que les prometía.

Artur Vázquez, ex conductor de TV Azteca (Instagram arturvazquezmx / Instagram arturvazquezmx)

Acusan a Artur Vázquez, ex conductor de TV Azteca de estafa y defraudación a varios famosos

Artur Vázquez, ex conductor de TV Azteca, está en medio de la controversia al ser acusado de estafar y defraudar a varios famosos con miles de pesos.

Gabo Cuevas, reportero de Venga la Alegría, explicó que Artur Vázquez actualmente tiene una agencia, la cual lleva el nombre de “Artur Vázquez Agencia”.

A través de la cual contrata a famosos para acudir a eventos o ser imagen de campaña; el problema es que a muchos de ellos no les ha pagado el sueldo que les prometió.

“Me busca Gary Centeno y me dice ‘estoy muy sacado de onda porque esta persona no me está pagando, me debe 30 mil pesos’”, expuso Gabo Cuevas sobre el primer caso de estafa por parte de Artur Vázquez.

El reportero continuó explicando que Gary Centeno, actor y ex participante de Survivor México, junto con Álex Bisogno y Carlos Guerrero “Warrior”, participaron en un evento de Kidzania.

Sin embargo, señala que “todos ellos le están cobrando a este chico porque les debe más de 200 y tantos mil pesos”.

Artur Vázquez, ex conductor de TV Azteca (Instagram arturvazquezmx / Instagram arturvazquezmx)

Famosos demandarán a Artur Vázquez por estafa y defraudación

La polémica no acaba ahí. Gabo Cuevas exhibió que Anette Michel y Anette Cuburu también fueron víctimas por parte de Artur Vázquez .

“También me reportaron que a Anette Michel le debe más de 250 mil pesos, a Anette Cuburu más de 80 mil pesos”, señaló Gabo Cuevas.

El reportero señala que todas los famosos que trabajaban con él empezaron a detectar que los pagos no les caían, por lo que procederán legalmente.

Gabo Cuevas mencionó a los siguientes famosos víctimas de fraude por parte de Artur Vázquez:

Gaby Ramírez, de 34 años de edad

Mauricio Mancera, de 41 años de edad

Gaby Crassus

Jimena Pérez “La Choco”, de 44 años de edad

Atala Sarmiento, de 52 años de edad