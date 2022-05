Ari Borovoy no quiere ser político, pero sí lo contactaron de 3 partidos para ofrecerle que se uniera a sus filas en las próximas elecciones. Pese al acercamiento, el cantante no cree que pueda aportar mucho al país desde el gobierno.

Tras la controversia generada por supuestamente lanzar su candidatura a diputado, Ari Borovoy señaló que no tiene ningún interés en la política.

Ari Borovoy confesó que el tomó con mucho humor todo lo que pasó tras su video, pues nunca pensó que llegará a tal extremo y que incluso su video fuera tomado por algunos noticieros.

Ari Borovoy y Garibaldi en 90s Pop Tour (Tomada de video)

Ari Borovoy no cree que pueda aportar mucho en la política, por lo que prefiere mantenerse en el espectáculo

Ari Borovoy se encuentra en medio de la controversia luego de que lanzó un video en donde mostraba su candidatura como diputado. Sin embargo todo se trató de una estrategia para promocionar el 90′s Pop Tour con Garibaldi.

En entrevista con Javier Poza, Ari Borovoy habló sobre la polémica que se generó y aseguró que él solo se quería divertir con la idea de que Sergio Mayer había sido diputado.

Durante su conversación Ari Borovoy se mostró sorprendido por el gran impacto que tuvo su video ya que incluso le dedicaron tiempo algunos de los noticieros.

“Ayer me reía mucho y decía chale que pena porque vi ahí 7 minutos en el noticiero de Ciro Gómez Leyva (…) yo decía yo sé lo que vale el tiempo aire, que pena que le estén dedicando a esta locura” Ari Borovoy

Tras las críticas que recibió, Ari Borovoy señaló que ya cuando se supo que se trataba de un comercial, muchas personas se disculparon con él pues lo habían atacado muy duramente.

“Hay que tomarlo como es como viene, ya después incluso algunas disculpas recibí” Ari Borovoy

Al ser cuestionado sobre si se dedicaría a la política, Ari Borovoy negó esta situación pues destacó que no es un tema que conozca.

Ari Borovoy puntualizó que no cree que no cree que desde la política pueda aportar algo para hacer de México un país mejor.

“No hay un solo tuit que yo tenga que ver con la política, no es un tema que conozca. Me encantaría siempre tener un mejor país, pero no estoy seguro que desde ese lugar yo pueda aportar algo” Ari Borovoy

En su conversación Ari Borovoy señaló que tiene claro que es desde el entretenimiento donde podrá aportar cosas mejores.

Ari Borovoy reconoció que con su comercial solo quiso jugar un rato sabiendo que los que se iban a ofender serán siempre los mismos.

“Creo que aporto bastante en el entretenimiento de nuestro país y desde ahí yo creo que puedo aportar cosas interesantes y diferentes. Creo que se necesita un estomago que yo no tengo y saberlo hacer, no soy eso la verdad quise jugar un ratito con esto sabiendo que no iba a ofender a nadie” Ari Borovoy

Ari Borovoy confiesa que tras la controversia generada, fue buscado por tres partidos para incorporarlo a sus filas

Javier Poza señaló que tras la controversia que se generó, los partidos podrían buscar a Ari Borovoy. De inmediato el cantante señaló que ya lo habían buscado tres partidos diferentes.

“Desde antier en la noche que fue cuando saqué el primer video, tuve tres de tres partidos diferentes me escribieron y lo que les puse me apena muchísimo porque sé que lo hacen con una buena intención, pero esto es puro marketing” Ari Borovoy

Ari Borovoy reconoció que incluso recibió mensajes de personas que se dedican a la política. Aunque él sabe que no sería diputado, el cantante señaló que vio normal que se comunicaran los partidos con él.

“Me escribió gente de todos los niveles de la política, nunca me he metido en eso ni me voy a meter. Yo produzco entretenimiento, pero entiendo que era normal porque si no me vieron abanderado por ningún partido, alguien dijo en una de esas y si podremos logar una locura” Ari Borovoy

En su conversación Ari Borovoy señaló que él se la pasó muy bien con toda la polémica que se generó.

“Te digo que fue una locura lo que pasó y lo que sigue pasando. Me la pase muy bien” Ari Borovoy

Ari Borovoy (@oficialov7/Instagram)

¿Cómo surgió la idea del comercial de los 90′s Pop Tour con Garibaldi?

Ari Borovoy destacó que a ellos siempre le ha gustado jugar con el marketing, por lo que le pareció buena idea hacerlo de esta manera.

“Nos gusta jugar un poquito con las sorpresas, estrategias, medios, siempre respetuosos. Aquí no había un solo partido político, no se mencionó a ninguna persona de la política, a quienes yo respeto” Ari Borovoy

En su plática Ari Borovoy señaló que decidió ocupar que Sergio Mayer había estado en la política para tener un mayor impacto. Además confesó que la idea le gustó a los miembros de Garibaldi”

“Fue un tema que por tratarse de Garibaldi y bueno Sergio Mayer que fue un diputado federal hace poco tiempo, pues quise jugar un poquito con eso, les platiqué a ellos la idea y me dijeron adelante” Ari Borovoy

Ari Borovoy reconoció que se fue un poco más lejos de lo que se esperaban, pero señaló que se tuvo un gran impacto.