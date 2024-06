Durante una de sus lecturas, Mhoni Vidente reveló que Aracely Arámbula -de 49 años de edad- va a regresar con un ex que no será Luis Miguel.

Y es que, de acuerdo con Mhoni Vidente -de 47 años de edad- podría surgir algo mientras Aracely Arámbula se presenta en Perfume de Gardenia.

A lo que cabe mencionar, fue un ex novio de Aracely Arámbula quien reafirmó su participación en la puesta en escena.

Durante su lectura de la semana, Mhoni Vidente habló sobre la situación sentimental de Aracely Arámbula.

Y aunque Mhoni Vidente señaló que Aracely Arámbula le está haciendo brujería a Luis Miguel, la cubana aseguró que no hay nada entre ellos.

Esto debido a que la actriz va a regresar con un ex con quien se reencontrará próximamente en el escenario de Perfume de Gardenia

Este ex sería el actor Arturo Carmona -de 47 años de edad- con quien Aracely Arámbula tuvo un romance mientras trabajaban en la anterior puesta en escena de la misma obra.

Sin embargo, en cuanto a Arturo Carmona corresponde, el actor dijo no estar dispuesto a darse una segunda oportunidad con la actriz.

Pues además de que él y Aracely Arámbula quedaron claros, actualmente cada quien estaría haciendo su vida por separado.

“Yo le guardo un gran respeto, un gran cariño. Creo que no, no sería un momento para retomar, porque cada quien está haciendo su vida, y eso se respeta, y se debe de conservar de tal manera para que exista armonía dentro de un proyecto”

Finalmente, Arturo Carmona reafirmó que La Chule volverá a estelarizar la obra, luego de que le preguntaran si podrían llegar a besarse como parte sus papeles .

Y es que el actor señaló que en esta ocasión él será el villano, por lo que no habrá beso actuado con Aracely Arámbula.

“No, yo hago otro personaje, (…). Yo he hecho dos personajes en Perfume de Gardenia, ahora me toca hacer nuevamente al villano, que es Tony Constantini, entonces no te preocupes, no voy a besarla”

Arturo Carmona