Durante un encuentro con la prensa, Aracely Arámbula enlistó qué debe tener un hombre para enamorarla.

Según la actriz, las cualidades que deberá tener el hombre que se robe su corazón, nada tienen que ver con Luis Miguel.

Pues luego de haber tenido dos hijos con Luis Miguel -de 54 años de edad- Aracely Arámbula confesó que con el tiempo se ha ido haciendo más “picky”.

Por lo que al final, Aracely Arámbula -de 49 años de edad- dijo preferir estar ‘sola, que mal acompañada’.

Tras revelarse que los hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula ya conviven con el cantante, a la actriz se le cuestionó sobre su relación con este.

Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, Aracely Arámbula dejó en claro porqué no ha tenido un romance público desde hace años.

De acuerdo con la actriz de telenovelas, sólo volvería a tener un romance con un hombre que cumpla todas sus expectativas.

En este sentido, Aracely Arámbula enlistó qué debería tener un hombre para enamorarla:

“Tiene que ser un hombre, primero que nada, sí, honesto, no me gustan las mentiras, no me gustan las traiciones. Me gustaría que fuera un hombre autosuficiente, seguro, que no le afecte que yo tenga éxito, que salga en la televisión”.

Aracely Arámbula