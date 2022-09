Aunque desde hace un tiempo se dice que Angélica Rivera está preparando su regreso a las telenovelas, para sorpresa de sus fans éste podría estar cada vez más cerca según reveló su hija Fernanda Castro.

Durante la presentación de la telenovela Corona de Lágrimas 2, la cual arrancó transmisiones en televisión el pasado 29 de agosto, Fernanda Castro habló del regreso de su mamá Angélica Rivera, de 53 años de edad.

Y es que la hija de Angélica Rivera estuvo presente en la presentación del melodrama protagonizado por Victoria Ruffo, de 60 años de edad, debido a que su papá, José Alberto Castro, de 59 años, es el productor.

Por lo que inevitablemente la prensa se acercó a la joven para preguntarle por el paradero de la ex Primera Dama de México.

Fue entonces cuando Fernanda Castro, de 23 años de edad, confirmó que su mamá desea volver a la pantalla chica sobre todo porque tiene muchas ganas de reencontrarse con sus fans.

“Mi mamá va a regresar a trabajar, ya se irán enterando”, dijo según reporta la revista TVyNovelas.

Así como Fernanda Castro indicó que le encanta ver a la exesposa de Enrique Peña Nieto actuar ya que desde chica fue testigo de como Angélica Rivera ama su trabajo.

“Estoy muy emocionada porque desde chiquita he visto cuánta ama su trabajo, de las cosas que más admiro de ella es la actuación y me emocionada mucho verla de regreso y estar con ella en todo su proceso creativo porque al final todo es arte y a mí me encanta el arte. Tiene todas las ganas de reencontrarse con su público”

Fernanda Castro