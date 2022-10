Anette Cuburu revela si Sandra Smester le infló el salario en Venga La Alegría luego de rumores que aseguraban que había sido una de las conductoras con un gran sueldo en TV Azteca.

El pasado 1 de agosto Sandra Smester de 49 años de edad confesó que había tomado la decisión de renunciar como Directora General de Contenidos y Distribución de TV Azteca ya que se iba a Telemundo.

Tras su salida de TV Azteca, Sandra Smester ha estado en medio de la polémica y es que se reveló que estaba siendo investigada por presuntos malos manejos.

Incluso se reveló que durante administración algunos conductores como William Valdés, Kristal Silva, Laura G y Anette Cuburu de 47 años de edad recibían exorbitantes salarios.

Anette Cuburu se ha convertido en una de las conductoras principales de Venga la alegría desde que se integró en 2019, aunque suele ser muy discreta sobre su vida privada la presentadora no se ha librado de protagonizar varias polémicas.

Desde si mantiene una relación amorosa con William Valdés, hasta si fue una de las conductoras que se benefició con la administración de Sandra Smester.

Y es que desde hace varios meses surgió el rumor de que Anette Cuburu había recibido un exorbitante salario mientras que Sandra Smester se desarrolló como Directora General de Contenidos y Distribución de TV Azteca.

En medio de todos los rumores, Anette Cuburu decidió romper el silencio y reveló si es verdad que Sandra Smester le infló el salario en Venga La Alegría.

En entrevista compartida por Michelle Rubalcava, Anette Cuburu señaló que es muy delicado que se comparta información sobre presuntos salarios sin saber, pues se pone en riesgo la seguridad de los famosos.

Anette Cuburu destacó que cuando conoció a Sandra Smester ella no sabía quien era ella, por lo que no tendría que ser una de las privilegiadas.

Durante su conversación, Anette Cuburu destacó que en caso de que hubiera recibido el sueldo que se mencionó, no pasaría su día en TV Azteca pues el año pasado también trabajaba en el programa ‘Al extremo’.

Anette Cuburu dejó en claro que de ganar esa cantidad, aprovecharía el tiempo para estar con su familia y no en TV Azteca.

“En tercer lugar, si yo tuviera un sueldo privilegiado, ¿ustedes creen que yo viviría en TV Azteca como lo hice el año pasado? Que no comía, hacia cinco horas de ‘Venga la Alegría’ y luego dos horas en la tarde de ‘Al Extremo’ y no veía a mis hijos, creo que sería una decisión muy bruta si tuviera un sueldo privilegiado, mejor me iría a ver a mis hijos”

Durante su conversación, Anette Cuburu señaló que una persona como Ricardo Salinas Pliego no hubiera permitido esos sueldos, pues solo faltaría que viera las cuentas para que se diera cuenta que no estaba bien.

Sobre las críticas que recibió en las redes sociales, Anette Cuburu confesó que le duelen los mensajes pues siempre ha trabajado para sacar adelante a sus hijos.

“Yo que soy una mamá, que sacó a mis hijos adelante sola, que me ha costado muchas lágrimas de sangre estar en donde estoy, y que me escriban en Instagram ofensas... no saben lo que me duele”

Anette Cuburu