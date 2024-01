¿Anette Cuburu podría regresar a TV Azteca tras su salida de Venga la Alegría? La conductora presumió que es amiguísima del dueño de la televisora del Ajusco.

Después de trabajar cinco años en Venga la Alegría, Anette Cuburu se despidió del matutino de TV Azteca a mediados del 2023.

A menos de un año de su salida de Venga la Alegría, Anette Cuburu -de 48 años de edad- se encuentra muy feliz trabajando en Estados Unidos en el matutino Hoy Día.

Sin embargo, Anette Cuburu no descartó la posibilidad de poder regresar a TV Azteca y es que presumió que es gran amiga del dueño de la televisora.

Anette Cuburu lamentó que con todos los cambios que se hicieron en Venga la Alegría se destruyó la familia que había formado el productor Dio Lluberes.

Pero Anette Cuburu lanzó una fuerte amenaza al revelar que pronto hablará de un proyecto que no se debió haber acabado ¿hablaba de Venga la Alegría?

En este 2024 el nombre de Anette Cuburu se ha convertido en tendencia luego de que arremetió en contra de Andrea Legarreta -de 52 años de edad-.

Pero Anette Cuburu no solo hizo fuertes declaraciones en contra de Andrea Legarreta y es que también habló sobre su paso en TV Azteca.

Aunque actualmente se encuentra disfrutando de una nueva etapa profesional en Estados Unidos, Anette Cuburu reveló que no cierra la puerta de regresar a la televisora del Ajusco.

Anette Cuburu puntualizó que uno de sus sueños era poder trabajar en Miami por lo que ahora se encuentra muy feliz.

Pese a su abrupta salida de Venga la Alegría, Anette Cuburu dejó en claro que mantiene una muy buena relación con los ejecutivos de TV Azteca.

Anette Cuburu presumió que mantiene una muy buena relación con la esposa de Ricardo Salinas por lo que sabe que se encuentra muy bien posicionada.

“Yo TV Azteca lo adoro y me llevo muy bien. Desde hace muchísimos años soy amiga de la esposa de Ricardo Salinas (el dueño) … de las cabezas más importantes de la empresa”

En su conversación, Anette Cuburu señaló que sabe que podría regresar a TV Azteca en cualquier momento.

“Hemos hecho puros éxitos, en los que yo he estado en esa empresa bendito Dios... He trabajado muy a gusto con ellos y cuando se dé la oportunidad de estar ahí con ellos de nuevo, voy a estar”

Anette Cuburu recordó que de alguna manera sigue en TV Azteca, ya que la televisora tiene un acuerdo con NBC, empresa que trabaja con Telemundo.

“De alguna u otra manera sigo en TV Azteca y seguiré y ahí es donde hice toda mi carrera, donde aprendí, gente que me dieron grandes oportunidades como Magda Rodríguez, Sandra Smester, Alberto Ciurana, Roberto Romagnoli”

Por último, Anette Cuburu resaltó el gran ambiente laboral que se vive en el programa la Mesa Caliente, ya que señaló que no se viven envidias.

“Aquí nadie se mete con nadie. La gente hace su trabajo y se va a su casa y se prepara. No está viendo al de al lado a ver qué hizo, el chisme y no sé qué. Están en lo que deben de estar”

En entrevista para el canal de Youtube de Ana María Alvarado, Anette Cuburu habló sobre su repentina salida de Venga la Alegría.

Y es que Anette Cuburu salió de Venga la Alegría sin tener una despedida como tal en el matutino de TV Azteca.

Anette Cuburu habló sobre los cambios que ha sufrido Venga la Alegría en los últimos meses y aseguró que lo único que hicieron fue destruir la familia que se había formado.

Y es que de acuerdo con Anette Cuburu, con la producción de Dio Lluberes se habría formado una gran familia que se notaba a cámaras pero ahora había sido destruida.

Sin embargo, Anette Cuburu señaló que pese a todos los movimientos no se podrá romper la familia que se creó en Venga la Alegría.

Ya que los conductores siguen muy unidos, pese a que ya no se encuentren en el mismo proyecto.

“Esa familia no se va a acabar jamás, esa familia estará siempre, estemos en el mismo proyecto o no”

Al hacer un balance sobre el 2023, Anette Cuburu sorprendió al revlar que en este 2024 podría revelar algo que todavía nadie sabe.

Anette Cuburu destacó que se había acabado un proyecto que no tuvo por que hacerlo y que significo un duro golpe para ella.

Aunque no quiso revelar más detalles, Anette Cuburu adelantó que a lo largo del año podría dar más detalles.

“No voy a decir nombres, pero (este año) se acabó un proyecto que no se debió haber acabado y ya después contaré detalles en mi canal de YouTube, en exclusiva, cuando sea su momento porque fue muy duro para mí, fue muy doloroso”

Anette Cuburu también reveló que en el 2023 la demandaron dos veces, personas que había ayudado mucho pero que afortunadamente ganó.

“Es la primera vez que me demandan dos veces, mismas dos personas que he ayudado muchísimo en la vida, que les he hecho muy bien, mismas dos demandas que gané”

Anette Cuburu