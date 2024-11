Erik Rubín atraviesa por un difícil momento. Myra Milanszenko, mamá del cantante y ex suegra de Andrea Legarreta, murió a los 73 años de edad.

Fue Erik Rubín quien, a través de sus redes sociales, anunció la muerte de su mamá Myra Milanszenko, por lo que Andrea Legarreta rápidamente se pronunció.

La conductora del programa Hoy expresó su apoyo a su expareja y padre de sus dos hijas.

Erik Rubín y Andrea Legarreta con sus hijas Nina y Mía Rubín (Instagram/@andrealegarreta )

Andrea Legarreta se despide de su ex suegra Myra Milanszenko con un amoroso mensaje para Erik Rubín

“No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estas ahí, no duermes”, cita Erik Rubín en Instagram, donde también publica una fotografía de junto a su mamá y ex suegra de Andrea Legarreta, Myra Milanszenko.

Continúa:

“Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despierto en la quietud de la mañana, eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tu cenizas a llorar. No estas ahí, no has muerto" Erik Rubín

Publicación que aprovecha Andrea Legarreta -de 53 años de edad-, quien le expresa su apoyo a Erik Rubín también de 53 años de edad.

“Peloncito amado…Aquí contigo y para ti. Para toda tu familia que es la mía”, cita la conductora del matutino de Televisa.

Enseguida, Andrea Legarreta le recuerda a Erik Rubí que siempre sentirá el amor de su mamá porque es eterno: “Myra hermosa siempre vivirá en ti ¡Son almas gemelas!”

En medio de la muerte de la señora Myra Milanszenko celebra la vida y es que ella fue la mujer que le dio la vida a Erik Rubín, quien a su vez procreó a Mía y Nina Rubín, de 19 y 17 años de edad respectivamente.

Además de ser una gran madre, su ex suegra fue una gran abuela para sus hijas, por ello le está agradecida por “tantos momentos inolvidables a su lado”.

Con pesar, Andrea Legarreta se despide de la mamá de Erik Rubín:

“Que afortunados de tenerse y gozar tanto la vida!! Mi amor para ti (Erik Rubín), para mis niñas y toda la familia! Los amo infinito!! Siempre amaré a Myra! Besos al cielo mi reina linda” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta reacciona a muerte de su ex suegra, la mamá de Erik Rubín (@andrealegarreta / Instagram)

¿De qué murió Myra Milanszenko, mamá de Erik Rubín?

En octubre, Myra Milanszenko fue hospitalizada debido a que mediante una cirugía le retirarían un pulmón debido al tumor que le fue detectado.

Este 25 de noviembre, Erik Rubén dio a conocer la muerte de su mamá Myra Milanszenko; no obstante, no dio detalles.

Hasta el momento se desconoce el lugar dónde descansarán sus restos mortales. Descanse en paz.