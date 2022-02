¿Amor propio? Andrea Escalona reflexiona sobre él en el Día de San Valentín

Andrea Escalona aprovecha Día de San Valentín para reflexionar sobre amor propio y admite cuál ha sido su peor error en relaciones pasadas, en el que ya se encuentra trabajando.

Hoy lunes 14 de febrero Andrea Escalona aprovechó la celebración de San Valentín para mandar un contundente mensaje sobre el amor más importante que se debe de tener.

En diversas ocasiones los conductores del programa Hoy se han burlado de Andrea Escalona por su soltería, es por ello por lo que sorprendió al anunciar que tenía pareja y de inmediato surgieron los rumores de que se trataba de Roberto Palazuelos.

Este lunes 14 de febrero Andrea Escalona mandó un mensaje sobre el amor propio y señaló que no hay nada más importarse que aprenderse a valorar a uno mismo.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Escalona realizó una reflexión sobre el amor e incluso lo comparó con los huevos.

En su mensaje Andrea Escalona confesó que siempre se vio reflejada en la película de Julia Robets ‘Novia Fugitiva’ pues siempre se minimizaba con los gustos de su pareja.

De manera sincera, Andrea Escalona señaló que su gran error es que no mostraba sus propios gustos y que incluso comía los huevos como los pedía en ese momento su pareja.

Aunque siempre se ha sentido orgullosa de su capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, Andrea Escalona reconoció que ese tipo de acciones no funcionan en las redes sociales.

“Siempre he estado muy orgullosa de mi ‘don’ de acoplarme, encajar, y siento que esa estrategia en mi chamba me ha funcionado bien, cuando viví en LA y Miami, eso me hizo las cosas más sencillas…”

Andrea Escalona destacó que trabajando con su psicóloga se dio cuenta que en su relación pasada se minimizó por completo y que incluso se perdió ella misma.

“Pero en el amor es otra cosa platicando con mi psicóloga de una relación pasada llegamos a la conclusión de que me mimeticé, de los límites que no puse, como me ‘amoldé’, hasta desaparecer y desdibújame, me borré …. Y el quien sabe con quien anduvo?”

Andrea Escalona