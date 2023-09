Ana de la Reguera sólo sonríe cuando le recuerdan que está soltera tras cortar con Alfonso Herrera ¿terminaron mal?

La historia de amor de Ana de la Reguera -de 46 años de edad- y Alfonso Herrera fue breve, pero intensa.

Ambos habrían iniciado su relación tras trabajar juntos en la película ¡Que viva México!, pero nunca lo confirmaron.

El rumor del noviazgo comenzó a circular a mediados de 2022 y se mantuvieron en bajo perfil; un año después, se dejaron fotografiar juntos en los Premios Platino de España.

Pero la historia de amor se habría acabado a finales del verano de 2023, pues dejaron de seguirse en redes sociales y han evitado hablar del tema.

Ana de la Reguera no quiere hablar de Poncho Herrera y sólo sonríe

Después de rumores sobre el truene de Poncho Herrera -de 40 años de edad- y Ana de la Reguera, la actriz confirma que está soltera.

Reporteros encontraron a Ana de la Reguera en el aeropuerto de la CDMX y fue cuestionada sobre su ruptura con Alfonso Herrera.

Poncho Herrera y Ana de la Reguera (Agencia México)

La actriz se negó a responder cualquier pregunta sobre su ex y sólo sonreía; negó que tenga pareja y contó que estuvo de vacaciones.

“Todo muy, muy bien. Estoy contenta, estoy tranquila, regresando de vacaciones super feliz. También fui a trabajar, estuve en Venecia” Ana de la Reguera

Todo indica que Ana de la Reguera no pierde el tiempo en rupturas y se enfocó en descansar, así como su nuevo proyecto en Italia.

¿Ana de la Reguera y Poncho Herrera terminaron mal?

La mayor de las preguntas sobre la ruptura de Ana de la Reguera y Poncho Herrera es: ¿acabaron mal?

Ana de la Reguera fue cuestionada sobre cómo terminó con Poncho Herrera, pero ella fue contundente al decir que no iba a responder esta pregunta.

“La verdad preferiría no hacer ningún comentario. Siempre he estado muy bien” Ana de la Reguera

Ana De la Reguera (@adelareguera)

Cuando cuestionaron a la actriz sobre si ahora era amiga de Poncho Herrera, su respuesta fue: “No tengo comentarios”.

Aunque no lo haya revelado, Ana de la Reguera dio a entender que no terminó bien con Poncho Herrera y prefiere no hablar de él.

Por otro lado, Poncho Herrera también se ha negado a dar detalles de su ruptura con Ana de la Reguera y prefiere hablar de sus compañeros de RBD.

Ana de la Reguera acaba de lanzar la tercera temporada de su serie “Ana” y acaba de asistir al Festival Internacional de Cine de Venecia.