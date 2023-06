Ana Bárbara conoció a Talina Fernández a los 11 años; hoy se despide con un desgarrador mensaje donde expresa el gran cariño que le tenía.

A través de redes sociales, Ana Bárbara -de 52 años de edad- conmovió a sus seguidores por compartir un emotivo mensaje de despedida para su amada Talina Fernández.

Ana Bárbara destacó el gran impacto que tuvo Talina Fernández en su vida, donde demostraron que las dos estaban para apoyarse en momentos difíciles.

El miércoles 28 de junio, el mundo del espectáculo se vistió de luto al saber que una de las conductoras de televisión más importantes de México había muerto.

Talina Fernández murió a los 78 años de edad tras ser diagnosticada con leucemia.

Luego de conocer la muerte de Talina Fernández, las condolencias para la familia no se hicieron esperar por parte del público y diversos famosos.

Una de ellas ha sido Ana Bárbara, quien fue una de las amigas y aliadas de Talina Fernández .

A pesar de que la relación de Ana Bárbara y Talina Fernández no inició con el pie derecho, con el paso del tiempo se convirtieron en amigas incondicionales.

Mismas que se demostraban el gran cariño y respeto cada que tenían la oportunidad.

La impactante noticia de la muerte de Talina Fernández afectó a la intérprete de “Bandido”, quien a través de sus redes sociales compartió una serie de fotografías a lado de “La dama del buen decir”.

Ana Bárbara, quien tenía un vínculo especial con Talina Fernández a través de los hijos menores de Mariana Levy, le rindió un homenaje a la presentadora.

Además, escribió un desgarrador mensaje para Talina Fernández, donde expresa que la conoció desde los 11 años y que por azares del destino siguió permaneciendo en su vida.

“Te conocí con sólo 11 años cuando acompañaba a mi hermana mayor a televisa, me quedé maravillada por tu hermosa sonrisa y tu belleza. Pasaron los años y persiguiendo mis sueños de artista, tuve la suerte de volver a toparme contigo ya en mi adolescencia, recuerdo que me quedé impactada no sólo por lo guapa que estabas, si no por tu preparación e inteligencia!”

Ana Bárbara