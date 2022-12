A través de un comunicado, la actriz Amber Heard ha precisado que sí le pagará lo que le debe a Johnny Depp.

Este lunes se ha dado a conocer que los abogados de los actores Amber Heard y Johnny Depp han acordado un acuerdo de pago.

A lo que la actriz estadounidense Amber Heard de 36 años de edad anunció que había llegado a un acuerdo con su ex esposo, el también actor Johnny Depp.

Por lo que la actriz Amber Heard no apelará la resolución del caso contra Johnny Depp, tras la sentencia en el juicio.

A esto tras la orden de pagar 10 millones de dólares (más de 197 millones de pesos al tipo de cambió actual) a Johnny Depp de 59 años de edad.

Y por lo que ahora la actriz Amber Heard solo deberá pagar un millón de dólares (más de más de 19 millones de pesos) y lo hará a través de su póliza de seguro-

A esto con tan solo un millón de dólares, los actores Amber Heard y Johnny Depp habrá terminado oficialmente una de las polémicas legales más escandalosas y mediáticas en la historia de Hollywood.

Tras el acuerdo en que pagará a Johnny Depp, la actriz Amber Heard también externó su sentir, a lo que acusó de que su vida fue destruida tras el polémico juicio

Por lo que ha asegurado de manera pública que su vida fue destruida, pero es momento de seguir su camino y dejar atrás el conflicto meditativo que protagonizó junto a su ex Johnny Depp.

“Después de un tiempo de deliberación he decidido resolver el caso judicial de difamación contra mi ex esposo en Virginia”.

A esto la actriz Amber Heard se defendió, diciendo que en todo momento de este polémico juicio dijo la verdad.

“Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad, sabiendo incluso que mi vida se estaba destruyendo. Él vilipendio que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en que las mujeres son revictimizadas. Ahora, finalmente, tengo una oportunidad de emanciparme de algo”.

Asimismo, Amber Heard precisó que tomó esta decisión al decepcionarse de la justicia, por lo que ahora decidió dejar a un lado este amargo momento de su vida.

Así como la actriz Amber Heard señaló que si su ex marido Johnny Depp ganó fue porque el sistema está “a favor de la popularidad y el poder por encima de la razón y el debido proceso”.

Para concluir Amber Heard que se retira de todo esto para sanar y ser escuchada en donde si le crean.

“Al resolver este caso, también elijo la libertad de dedicar mi tiempo a actividades que me ayudan a sanar después de mi divorcio; las cuales están presentes en ámbitos donde me siento vista, escuchada y donde me creen, y en las que sé que puedo efectuar cambios”.

Amber Heard