Amanda Miguel pidió que no le tengan lástima tras la muerte de Diego Verdaguer, ocurrida el pasado mes de enero, por complicaciones derivadas del Covid-19.

El martes 26 de julio, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria ofrecieron una conferencia de prensa donde anunciaron que ellas concluirán los proyectos que dejó pendientes Diego Verdaguer, entre ellos:

Durante la charla, Amanda Miguel y Ana Victoria lucieron ropa muy colorida que, según aceptaron, era su forma de honrar la memoria de Diego Verdaguer, quien se caracterizó por ser un hombre muy alegre.

Y es que, según dijo Amanda Miguel, el dolor por la muerte de Diego Verdaguer prefiere manifestarlo en privado, pero también desea disfrutar la vida, que es muy breve:

“No queremos que nos vean tristes, yo lloro, pero lloro solita y no quiero que nadie me tenga lástima, la vida es esto hoy estamos, mañana no sabemos, tenemos que vivir la vida siendo personas buenas, ayudando a los demás, pasándola bien y divirtiéndonos, el tiempo sigue pasando y la vida es un soplo”

Amanda Miguel