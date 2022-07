La actriz Alicia Silverstone de 45 años reveló que aún duerme con su hijo de 11 años en la misma cama, declaración que está levantando críticas.

En entrevista para la emisión de The Ellen Fisher Podcast, la estrella de Clueless Alicia Silverstone no solo habló sobre su dieta vegana, sino también sobre el estilo de crianza con apego.

Tema por el cual Alicia Silverstone ha recibido varias críticas, debido a la polémica que ha generado sus dichos sobre este modo de crianza.

Pues es que pese a que Bear, hijo de Alicia Silverstone ya es un preadolescente con 11 años, aún la actriz duerme con él.

Alicia Silverstone duerme con su hijo de 11 años en la misma cama y levanta críticas (Instagram @aliciasilverstone)

Alicia Silverstone aseguran que es natural dormir con su hijo de 11 años en la misma cama

A través The Ellen Fisher Podcast, Alicia Silverstone aseguró que es natural dormir con su hijo de 11 años en la misma cama.

Esto luego de que a Alicia Silverstone se le cuestionara sobre sus técnicas para compartir la cama como madre, a lo que la actriz reveló: “Bear y yo todavía dormimos juntos”.

“Soy una mamá natural y una mamá amorosa. Creo en el amor, creo en la naturaleza y nuestra sociedad le tiene miedo a la naturaleza y al amor”. Alicia Silverstone

A esto, la actriz dijo que sus métodos de crianza son basado en investigaciones y no sólo porque ella crea que es correcto.

“Cada elección que hago se basa en el instinto o en una investigación profunda. No es, ‘Oh, simplemente no voy a hacer esto’”. Alicia Silverstone

Asimismo, Alicia Silverstone bromeó diciendo que podría “meterse en problemas por decir eso”, pero expresó que no le importa lo que dirán de ella como madre: “Sinceramente, no me importa”.

Ya que la actriz recalcó que ya no le importan los comentarios negativos que pueda llegar a recibir por la manera en la que educa a su hijo.

Alicia Silverstone duerme con su hijo de 11 años en la misma cama y levanta críticas (Instagram @aliciasilverstone)

Alicia Silverstone no solamente duerme con su hijo de 11 años, también se baña y le mastica la comida

No es la primera vez que Alicia Silverstone da dé qué hablar, pues es que no solamente duerme con su hijo de 11 años, también se bañan juntos y hasta le mastica la comida.

Anteriormente en 2012, la actriz Alicia Silverstone contó que, antes de darle de comer a su niño, mastica ella primero la comida.

“La gente dice un montón de cosas sobre mí, me han tildado de rarita, pero me enorgullezco de eso porque es difícil ser la persona que habla, y ser la persona que dice las cosas que no a todo el mundo le gusta escuchar”. Alicia Silverstone

Asimismo, hace dos años en plena pandemia, la actriz Alicia Silverstone confesó que se bañana con su hijo de ese entonces 9 años.

“Mi hijo y yo nos bañamos juntos y, cuando no está conmigo, lo hago sola y siento que es muy reconfortante y nutritivo”. Alicia Silverstone