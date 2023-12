Alicia Machado, de 46 años de edad, se rompió con Jane Dipika Garret, la Miss Nepal, al hablar de sus intentos de suicidio por el bullying que le hicieron debido a su peso.

Miss Universo 2023 pasará a la historia por haber sido el primer concurso de la organización en incluir a una mujer ‘plus size’: Jane Dipika Garret, Miss Nepal, de 23 años.

La reina de belleza acudió a una entrevista con Alicia Machado, en Univisión, donde ambas compartieron sus dolorosas experiencias por no encajar con los estándares de belleza occidentales.

Alicia Machado y Miss Nepal (Tomada de video)

Alicia Machado recuerda con Miss Nepal como las burlas de Donald Trump la llevaron a intentar suicidarse

Alicia Machado contó que ver a Miss Nepal desfilando en Miss Universo 2023 fue “un bálsamo para el corazón”, pues representa un triunfo para las mujeres de tallas grandes que hasta ese día no habían tenido representación en el concurso.

Alicia Machado sostuvo que pese a los esfuerzos realizados hasta la fecha para promover el respeto a todos los tipos de cuerpos, “el bullying sigue siendo un cáncer en nuestra sociedad”, lamentó.

Así, Alicia Machado recordó la dura experiencia que vivió a sus 18 años, cuando se convirtió en Miss Universo 1995.

Alicia Machado y Miss Nepal (Tomada de video)

El entonces dueño del concurso, ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, la sometió a burlas y humillaciones por haber aumentado algunos kilos durante su reinado.

Alicia Machado dijo que en ese momento ella no alcanzó a dimensionar el daño psicológico que le provocó Trump, pero ahora lo tiene muy claro.

“Tuve, desgraciadamente, consecuencias psicológicas devastadoras. Tuve bulimia, anorexia, desordenes alimenticios...”. Alicia Machado

Tras recordar algunos de los padecimientos que le diagnosticaron, Alicia Machado hizo una fuerte revelación: el bullying recibido por su peso la llevó a intentar suicidarse cuando tenía entre 19 y 20 años de edad.

Alicia Machado detalló que llegó a sufrir ataques de pánico, yo no quería salir a la calle, me sentía la peor Miss Universo que había podido participar, me sentía una vergüenza para mi país”.

Alicia Machado señaló que a pesar de haber recurrido a terapia, hoy en día sigue teniendo muchas inseguridades por el bullying que le hizo Donald Trump y la gente que piensa como él.

Alicia Machado y Miss Nepal (Tomada de video)

Miss Nepal le revela a Alicia Machada que ella también intentó suicidarse por las burlas a su peso

Ante ello, Alicia Machado dijo que ver a Miss Nepal desfilando en Miss Universo fue “surrealista para ella”.

Jane Dipika Garret, Miss Nepal, se sintió tan conmovida con las palabras de Alicia Machado, que también hizo una fuerte revelación:

“Yo sé lo que es eso, porque en algún momento también quise quitarme la vida; inclusive, un año atrás quise quitarme la vida y en un año transformé mi vida, pero tuve que cambiar cómo pensar”.

Miss Nepal confesó también que tuvo problemas de anorexia, porque tiene problemas hormonales que le hacen ganar peso.

Alicia Machado y Miss Nepal (Tomada de video)

Ante ello, Jane Dipika Garret comentó que le siguen profiriendo fuertes insultos respecto a su peso, pero ahora no está permitiendo que eso le afecte y lo ha logrado al tener una validación de sí misma.

Mientras Miss Nepal comentaba esto, Alicia Machado derramó algunas lágrimas y le agradeció por sus palabras.