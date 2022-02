Alfredo Adame demuestra que tiene permiso para portar armas, pone un alto a los rumores que aseguraban que fue detenido por tráfico de armas de fuego.

Luego de que el cazafantasmas Carlos Trejo afirma que Alfredo Adame va a firmar por delito de posesión de armas.

Esto conforme a lo dicho por Gustavo Adolfo Infante quien aseguró que Alfredo Adame acude cada dos semanas a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Debido a que Alfredo Adame cumple una falta por el uso indebido de armas de fuego y en donde se especulaba que era por tráfico de armas de fuego.

Ahora, Alfredo Adame salió a desmentir lo dicho, en conferencia de prensa desde su casa en donde dio a conocer los distintos permisos con los que cuenta para portar armas.

Ante esto el actor, Alfredo Adame mostró a los medios sus “permisos de transportación” y sus registros ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Puedes tener en tu permiso de transportación hasta 10 armas”, agregó el también conductor de televisión Alfredo Adame.

Expuso que estos permisos se dan inmediatamente cuando uno compra una arma, incluso Alfredo Adame precisó que una de las que posea la compró en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Alfredo Adame señaló que en los documentos se muestran las matrículas de las armas y la leyenda SDN que corresponde a las siglas de la dependencia de seguridad.

Asimismo, Alfredo Adame aseguró que si acude cada quince días a la fiscalía es para rendir cuentas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Yo voy los días primero y quince a firmar por el asunto donde hace unos 5 o 6 meses el SAT me acusa de no haber avisado del cambio de domicilio fiscal, y un juez me vinculo a un proceso, por eso estoy sujeto a proceso y como medidas cautelares tengo que ir a firmar”.

Alfredo Adame