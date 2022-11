No todo es miel sobre hojuelas en la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, al igual que la mayoría de las parejas, ellos también tienen problemas. Esta vez el investigador de Quién es la Máscara se metió en problemas.

A casi tres meses de que Cynthia Rodríguez, de 38 años de edad, confirmara su matrimonio con Carlos Rivera, de 36 años de edad, nos enteramos que ya tuvieron su primera pelea como esposos .

El motivo fue la declaración de Carlos Rivera tras descubrir la identidad de ‘Alfiletero’ en el reality Quién es la Máscara.

Carlos Rivera en Quién es la Máscara (¿Quién es la máscara? YouTube)

Litzy o Alfiletero en Quién es la Máscara tambalea el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

De acuerdo con el programa de espectáculos “El chacaleo”, a Cynthia Rodríguez no le gustó que su marido se emocionará cuando Litzy reveló que ella estaba oculta en la botarga de ‘Alfiletero’.

Y es que Carlos Rivera al ver a Litzy, de 40 años de edad, confesó que su corazón lo ayudó a adivinar pues ella fue su crush cuando iba en secundaria.

Litzy, Omar Chaparro y Carlos Rivera en ¿Quién es la Máscara? (¿Quién es la máscara? YouTube)

Esto provocó el enojo de la exconductora de Venga La Alegría, quien llamó la atención a su esposo pues le dijo fue una falta de respeto y era mejor que ese comentario se lo hubiera guardado.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez (Especial )

¿Qué dijo Carlos Rivera al ver a Lizty dentro de la botarga de ‘Alfiletero’ en Quién es la Máscara?

“¿Cómo no le iba a atinar? Primero lo dudé, estaba to impaciente, mi corazón de secundaria me decía otra cosa”, dijo Carlos Rivera al ver a Litzy en el escenario.

Razón por la que Omar Chaparro, de 47 años de edad, y sus compañeros pidieron que el cantante subiera al escenario y le diera un beso a su crush.

Incluso, Juanpa Zurita, de 26 años de edad, bromeó un poco al pedirle a Carlos Rivera un consejo a las personas que desean conocer a su crush.

“Pues que nunca dejen se soñar porque los sueños se hacen realidad”, respondió el intérprete mientras que Litzy sonreía un poco nerviosa.

El momento que incomodó a Cynthia Rodríguez tuvo lugar en tercer programa de la cuarta temporada de Quién es la Máscara.