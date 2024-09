La modelo venezolana Aleska Génesis, de 33 años de edad, reveló que no puede regresar a México porque podría volver a enfrentar problemas legales.

La exhabitante de La Casa de los Famosos de Telemundo fue detenida el 20 de enero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusada del robo de tres relojes de alta gama.

Según los reportes de ese entonces, Aleska Génesis habría perpetrado el robo de las joyas, valuadas en más 10 millones de pesos, en complicidad con una banda del crimen organizado.

Aleska Génesis lamenta que a pesar de haber demostrado su inocencia, el caso se haya reabierto

En entrevista con el programa Pica y se Extiende, Aleska Génesis recordó la difícil experiencia que vivió, revelando que en ese tiempo sabía que tenía una orden de aprehensión en México.

“Sin embargo, tuve la fuerza, no sé de dónde, de poder enfrentar la situación y decidí ir hasta México para poder demostrar mi inocencia”, sostuvo Aleska Génesis.

A casi 8 meses de distancia, la modelo reveló que no puede regresar a México porque su caso se ha reabierto, a pesar de que ya se le había dado una sentencia de inocente.

Ante ello, Aleska Génesis dijo estar frustrada y muy indignada, pues no fue suficiente con demostrar su inocencia para librar el asunto.

“No es fácil llegar a un país y que te metan presa por algo que tú no has cometido, es algo muy injusto y de cierta manera me causa indignación, me causa un poco de frustración sentir que ya ni siquiera mostrar mi inocencia es suficiente”. Aleska Génesis

Aleska Génesis afirmó que el día que ocurrió el supuesto robo ni siquiera estaba en México. “O sea, ya con eso se cae todo”, sostuvo.

Aleska Génesis dice que si regresa a México volverá a ser encarcelada

Sobre su actual situación legal en México, la también empresaria dijo que por consejo de su abogado, no regresará al país azteca de momento.

“Mi abogado me recomienda que no pise México en estos momentos y que no vaya porque es una trampa”, manifestó.

Aleska Génesis dijo que aunque no tiene pruebas, está convencida de que tuvieron que entregarle una suma de dinero a alguien para que su caso se reabriera.

“Se tuvo que pagar a alguien fuerte en Fiscalía para que aprobara un proceso que ya tuvo juicio, que eso no se debería hacer. Eso es ilegal” Aleska Génesis

Finalmente, Aleska Génesis dijo que su abogado pidió esas nuevas pruebas, pero no las tienen.