A través de sus redes sociales, el periodista mexicano Alejandro Roldán contó una de sus experiencias más emblemáticas de trabajo con nada más ni menos que Lady Gaga.

Pues resulta ser que Alejandro Roldán es el único periodista mexicano al que Lady Gaga le ha dado una entrevista.

Entrevista que salió de la nada y por supuesto jamás planeada, pues esta entrevista entre Alejandro Roldán y Lady Gaga nació de la casualidad.

Así fue como Alejandro Roldán logró ser el único periodista mexicano al que Lady Gaga le ha dado una entrevista

El periodista mexicano Alejandro Roldán reveló detalles de cómo entrevistó a la mismísima Lady Gaga cuando vino por primera vez a México.

Entrevista de Alejandro Roldán quien conoció a una nada famosa Lady Gaga esto cuando la cantante vino a México para ser la telonera de la boy band New Kids on the Block en 2008.

Dicha entrevista se dio luego de que uno de los productores que trajo a Lady Gaga a México le pidiera a Alejandro Roldán entrevistar a la cantante, a lo que él accedió.

Tal y como sucedió Alejandro Roldán tuvo una charla amable y simpática con Lady Gaga, sin embargo, esta entrevista jamás fue transmitida.

Pues en ese entonces Lady Gaga no era la celebridad que hoy es a nivel mundial y en los medios simplemente su entrevista no era de importancia.

Sin embargo, años después Lady Gaga recordó a Alejandro Roldán, tanto que volvió a darle una entrevista.

No solo una vez Alejandro Roldán logró entrevistar a Lady Gaga

Ya para 2011, Lady Gaga regresó a México ahora como la gran estrella de la música con su gira Monster Ball Tour.

Gira en la que Lady Gaga solo dio una conferencia de prensa a los medios y una supuesta entrevista a medios.

Misma entrevista que se anunció como la única a medios mexicanos, sin embargo, Alejandro Roldán contó su verdad poniendo al descubierto a que fue el único y primer periodista mexicano con el que Lady Gaga habló.

Tras esto se convertiría en el único en tener 2 entrevista de Lady Gaga, pues la cantante lo recordó y sin duda le concedió una entrevista más ya como la gran cantante mundial.