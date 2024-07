Mientras que Juan Osorio -de 67 años de edad- exige que se respete al elenco de Aventurera y su trabajo, Alejandro Gou piensa todo lo contrario.

Alejandro Gou, productor de teatro de obras reconocidas, es hoy quien desenmascara a Juan Osorio, actual productor de Aventurera.

Alejandro Gou asegura que el productor de televisión ignoró códigos y se olvidó del respeto, pues le robó bailarines.

Alejandro Gou impedirá que Juan Osorio haga a María León -de 38 años de edad- su nueva Aventurera tras el fracaso de Irina Baeva, de 31 años de edad.

Por lo que Alejandro Gou desmiente que María León sea la nueva Aventurera de Juan Osorio, ya que ella forma parte de su obra Jesucristo Superestrella.

Incluso, propiamente María León lo confirmó, posiblemente por orden de Alejandro Gou y es que el productor de teatro teme que le roben a la protagonista.

Resulta que Juan Osorio, le “robó” bailarines a Alejandro Gou, quienes hoy forman parte de Aventurera. El productor de televisión logró tal hazaña porque les pagó el doble.

“Me bajó a mis bailarines, me bajó a mi coreógrafo, digo, en buena onda, entre productores debe haber ética, pero bueno, él no es productor de teatro, es productor de televisión, no está acostumbrado a la ética entre productores, de repende le llamó a mis bailarines de Lagunilla, de Timbiriche... dobleteándole el dinero pues sí se van”

Alejandro Gouu