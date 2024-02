¿Alejandro Fernández no quiere cometer los mismos errores que su papá con sus hijos? Revela que Vicente Fernández se metía mucho en su carrera.

Dándole un giro a su carrera, Alejandro Fernández -de 52 años de edad- incursiona en el mundo de la cumbia de la mano de Los Ángeles Azules con el tema ‘La Cumbia Triste’.

Como parte de la promoción de su nueva canción, Alejandro Fernández concedió entrevistas con varios medios de comunicación.

Pero además de hablar de su nueva música, Alejandro Fernández habló de su vida personal y la relación que mantuvo con su padre.

Ahora que sus hijos están incursionando en la música, Alejandro Fernández confesó que no ha querido seguir el ejemplo de su papá y ha reaccionado de manera diferente.

Y es que Alejandro Fernández recordó que Vicente Fernández solía ser muy imponente, lo que provocó que tuvieran varias diferencias.

A más de dos años de la muerte de Vicente Fernández, Alejandro Fernández confesó que tuvo algunos problemas con su papá.

En entrevista con Andrea Legarreta -de 52 años de edad- para el programa Hoy, Alejandro Fernández recordó que no todo fue felicidad con Vicente Fernández.

Y es que Alejandro Fernández reconoció que no quiere seguir el ejemplo de su papá con sus hijos, pues no quiere cometer los errores que cometió Vicente Fernández cuando él incursionó en la música.

Alejandro Fernández confesó que con sus hijos está haciendo lo contrario a lo que hizo Vicente Fernández y es que su papá se metió muchísimo en su carrera.

En ese sentido Alejandro Fernández destacó que quieren que sus hijos sean más libres y sean ellos que tomen sus decisiones sobre sus carreras.

Ya que el hecho de que Vicente Fernández se metiera tanto en su carrera hizo que tuvieran muchas diferencias ya que los dos tenían un carácter muy fuerte.

Aunque reconoció que Vicente Fernández le ayudó en su carrera, también destacó que su forma de meterse provocó que tuvieran varias peleas y es algo que no quiere hacer con sus hijos.

“Estoy haciendo lo contrario que hacía mi papá conmigo, mi papá si era…, se imponía, y se metía muchísimo en lo mío, y digo, no fue algo que…, al contrario, yo creo que fue algo que me ayudó muchísimo, pero sí tuve muchas diferencias con mi papá porque los dos teníamos un carácter súper fuerte”

Alejandro Fernández resaltó que a sus hijos los deja libres y solo les da un consejo cuando ve algo que no le gusta.

“Entonces yo siempre he tratado como de dejarlos ser, y si veo algo que no me gusta pues si les doy un consejo, les jalo las orejas y pues ellos ya sabrán si lo quieren tomar, pero los trato de dejar ser ellos”

Alejandro Fernández