Alejandra Ley denuncia robo de 30 mil pesos en estacionamiento de la CDMX

Alejandra Ley alarmó a sus seguidores al revelar que había sido víctima de un robo en un estacionamiento de la Ciudad de México (CDMX).

En dos transmisiones en vivo, Alejandra Ley señaló que los delincuentes se encontraban coludidos con los responsables del estacionamiento, quienes al percatarse de la situación se negaban a entregarle su boleto.

En su cuenta de Instagram Alejandra Ley denunció que unos delincuentes le abrieron su carro mientras que la vigilancia del estacionamiento no hizo nada.

De acuerdo con Alejandra Ley los dueños del estacionamiento se encontraban coludidos ya que ellos habían visto los objetos que tenían en el automóvil.

Alejandra Ley destacó que le robaron 30 mil pesos, en equipo de música y producción y dos maletas. Los delincuentes rompieron un vidrio del automóvil y pese a la vigilancia del estacionamiento, lograron escapar con las pertenencias.

Visiblemente molesta, Alejandra Ley puntualizó que la compañía BNI Estacionamientos ha presentado algunos problemas como hurtos y pérdida de llaves.

En el video Alejandra Ley muestra como los encargados del lugar se niegan a entregarle el boleto, mismo que serviría como prueba de que pago el servicio.

“Los señores no solo no quieren hacerse responsables si no que además no nos quieren dar el boleto del estacionamiento. En pleno estacionamiento abrieron el coche y no tengo boleto y no es la primera vez que lo hacen, además de robar pierden las llaves y les vale madres”

Alejandra Ley