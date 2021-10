Alejandra Espinoza da sus primeras declaraciones desde el hospital

Para evitar que se difunda información errónea alrededor de su salud, la modelo y presentadora de televisión, Alejandra Espinoza, dio sus primeras declaraciones.

Desde el hospital, donde ha permanecido durante varios días, Alejandra Espinoza grabó un video, el cual compartió en Instagram, para agradecer las muestras de cariño que ha recibido por parte de sus familiares, amigos y fans.

“Han sido días bien difíciles, de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre”, dijo para posteriormente agradecer que hoy sale del hospital, lo que la hace sentir más tranquila.

Alejandra Espinoza da sus primeras declaraciones desde su hospitalización (Captura de pantalla / Despierta América)

¿Por qué está hospitalizada Alejandra Espinoza?

Confirmando lo dicho por su esposo Aníbal Marrero, Alejandra Espinoza dice desconocer su padecimiento ya que aunque le han hecho varios estudios los médicos aún no la diagnostican.

“Estoy ingresada aquí en el hospital como un paciente al que le dio un derrame. Primero me ingresaron como un paciente que le dio parálisis, después descartaron la parálisis”, explica la conductora de Nuestra Belleza Latina.

Tras realizarle varios estudios, médicos la diagnosticaron con esclerosis múltiple pero más tarde se retractaron. “De ayer a hoy no tienen idea lo horrible que fue”, confiesa Alejandra Espinoza.

Así como indica que su hospitalización fue porque hace unos días se le fue la cara de lado, es decir, se le paralizó parte del rostro así como perdió momentáneamente la visibilidad del ojo derecho .

“Los doctores hasta el día de hoy no encuentran la razón por la que me sucedió esto”, indica y agradece que no haya sido un derrame y mucho menos esclerosis múltiple.

“Estoy bien, gracias a Dios bien. Estoy apunto de salir. Voy a salir del hospital si no es ahorita será mañana”, concluyó y prometió que hará un video para dar más detalles sobre su situación.

Fans de Alejandra Espinoza le desean una pronta recuperación

Por supuesto, fans de Alejandra Espinoza la llenaron de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación: “Qué bueno que estás bien. Hace 10 años me pasó algo parecido y el diagnostico fue ataque de pánico por estrés. Cuídate mucho”

“Coge la vida más suave, este es un aviso”, “Bendiciones niña hermosa”, “No pierdas la fe”, “Nena cuida tu salud, me hace muy feliz que estés bien. Disfruta a tu familia y a tu hijo”, se lee entre los comentarios del video.