Kimberly Flores no permitirá que nadie la llame “ratera” sobre todo por un video que ella misma publicó el cual hace parecer que le robó la propina a un mesero. Sin duda una nueva polémica a su alrededor que la tiene harta.

Por lo que a través de un Facebook Live, Kimberly Flores, de 33 años de edad, vuelve a dejar claro que sacaron el video de contexto ya que todo se trató de un error.

“Nadie lo captó, nadie me grabó mas que mi equipo y lo subí a mi página”, dice Kimberly Flores y pide que quién lo tomó de su página oficial al menos ponga el crédito sobre todo porque hay medios que retoman la información sin investigar antes y entonces le dan la interpretación que quieren.

“Lo que más me sorprende son los medios internacionales, qué wow, tan bajo han caído, ahora agarran ese tipo de notas, ya no pueden venir y usar sus propios paparazzis, sus propios reporteros, agarran esa basurita”, reprocha la esposa de Edwin Luna.

Edwin Luna y Kimberly Flores (captura de pantalla)

Kimberly Flores enfurece contra quiénes la llaman “ratera”

Por otra parte, Kimberly Flores se molestó cuando uno de sus detractores aseguró que Edwin Luna, de 34 años de edad, se sorprendió al descubrir que su esposa es una “ratera”.

Por lo que sin más se lanzó contra quién hizo el comentario de mal gusto, a quién le explicó que uno no puede autorrobarse.

“¿Ahora soy ratera? Me robó mi propina, no mamen”, expresó y pidió a sus detractores ser un poco más inteligentes ya que no tomó la propina de otra mesa.

Kimberly Flores (Kimberly Flores / Facebook)

Y con la finalidad de callar bocas, aclaró que regresó la propina y que no tiene nada en contra de los meseros ya que en el pasado ella desempeñó este oficio.

“yo también fui mesera, yo también limpiaba baños y yo también trabajé de las propinas con un sueldo mínimo”, dijo y nuevamente insistió a los medios que investiguen antes de publicar.

“Me sorprende que las notas toman esto y monetizan hablando de otros influencers”, finalizó la también integrante del polémico programa “Rica, famosa, latina 2022″.