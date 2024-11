¿Adrián Marcelo siguió cobrando pese a su salida de La Casa de los Famosos México 2024? El comediante habla sobre su situación con la televisora.

A más de un mes del fin de La Casa de los Famosos México 2024, algunos de sus habitantes siguen generando gran controversia.

Tal es el caso de Adrián Marcelo -de 34 años de edad-, quien decidió abandonar La Casa de los Famosos México 2024 tras la polémica que había generado su participación.

Y es que en medio del abandono de las marcas y las críticas en contra de la producción por no poner un alto a las actitudes misóginas de Adrián Marcelo, el comediante abandonó el reality.

Pese a que en un principio había preferido mantenerse en silencio, Adrián Marcelo ha decidido hablar sobre lo que en realidad pasó con su salida.

La salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos 2024 estuvo llena de polémica.

Y es que mientras se reveló que Adrián Marcelo había tomado la decisión de salirse, otros aseguran que fue la producción quien lo sacó tras los problemas que se estaban teniendo.

En entrevista con Carlos Garza, Adrián Marcelo reveló más detalles sobre su salida y sobre su relación con la televisora y la producción de La Casa de los Famosos 2024.

Adrián Marcelo reveló que tras su salida de La Casa de los Famosos 2024 le siguieron pagando igual y es que el trató que recibió no fue el de un “expulsado”.

En su conversación, Adrián Marcelo aseguró que le siguieron pagando pese a que ya no se encontraba en La Casa de los Famosos 2024.

“Se portaron increíble: me pagan 7 semanas, lo trabajado y aparte lo no trabajado, me pagan las semanas que no estuve”

Adrián Marcelo