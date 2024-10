Adrián Marcelo reforzó el hate en su contra al realizar un chiste alrededor de la muerte de Liam Payne, quien saltó a la fama por su paso en One Direction.

El cantante Liam Payne murió el pasado 16 de octubre tras caer del balcón de su habitación de hotel, hecho del que Adrián Marcelo -de 34 años de edad- quiso colgarse.

No obstante, al ex habitante de La Casa de los Famosos 2024 le salió caro su chiste, ya que fans de One Direction se organizaron para tumbarle la cuenta de Instagram.

Adrián Marcelo, youtuber. (YouTube/ La Taquilla con René Franco / Tomada de video)

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre la muerte de Liam Payne?

Una vez que Adrián Marcelo se enteró de que Liam Payne, ex One Direction, murió a los 31 años de edad, lanzó un pésimo chiste.

Mediante la red social X, antes llamada Twitter, Adrián Marcelo se burló de la muerte del cantante y las supuestas causas.

Por supuesto, las palabras causaron gran molestia sobre todo entre las fans de One Direction, quienes de inmediato comenzaron a insultarlo.

Adrián Marcelo se burla de la muerte de Liam Payne (@adrianm10 / Red social X)

Adrián Marcelo desaparece de Instagram y muchos creen que las fans de One Direction lo provocaron

La publicación de Adrián Marcelo sobre el ex One Direction, Liam Payne, indignó a millones de usuarios en redes sociales.

Horas más tarde, a Adrián Marcelo se le borró la sonrisa y es que fans de One Direction se organizaron para tumbarle la cuenta de Instagram.

Aunque no se ha confirmado que el team One Direction sea el responsable del “golpe” al influencer, en redes sociales aplauden y celebran el rumor.

“Enterándome que las directioners le tumbaron su cuenta de Instagram a Adrián Marcelo”, “Que le tumben la de X también”, “Las directioners son impecables”, “Qué locura”, expresan.

enterándome que las directioners le tumbaron su cuenta de instagram a adrián marcelo JAJAJAJJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/7nEiyTjqt1 — uri (@urieelsolis) October 18, 2024

LAS DIRECTIONERS LE TIRARON LA CUENTA DE INSTAGRAM A ADRIÁN MARCELO



pic.twitter.com/Nk2o7Tgy8Q — luisa🤍 (@cupidpoets) October 18, 2024

Sin embargo, la felicidad de las fans de Liam Payne se acaba cuando se enteran que la cuenta de Instagram del influencer fue cerrada desde antes de la muerte del cantante.

Por lo que nada tendría que ver la campaña de fans de One Direction con la baja de la cuenta de Adrián Marcelo.