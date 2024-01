A Michelle Salas -de 34 años de edad- le duele el cerebro y recurre a sus seguidores para pedir ayuda por su grave problema.

Michelle Salas tiene una vida versátil, pues suele viajar de continente a continente sin ningún problema.

Pero acaba de revelar a sus seguidores que el cambio de horario ya le está cobrando factura y sus horas de sueño ya se vieron afectadas.

Michelle Salas suele compartir algunos aspectos de su vida en redes sociales, y en esta ocasión se sinceró sobre el problema de sueño que padece.

Vía Instagram, Michelle Salas confesó que ya no logra dormir y cuando lo hace no puede conseguir que su sueño sea profundo.

La hija de Luis Miguel contó que sufre de insomnio y pidió ayuda a sus seguidores para solucionarlo.

“Buenos días (...) Me acosté a las 10 de la noche tratando de dormir las horas que quería dormir y fue imposible”

Michelle Salas reveló que tiene un grave problema y nadie la ha podido ayudar, mientras viajaba rumbo a una cita de trabajo.

Incluso, la también modelo tomó magnesio y melatotina con la esperanza de poder dormir, pero esto no ocurrió.

La hija de Stephanie Salas, Michelle Salas, está desesperada y no quiere que el insomnio se convierta algo habitual en su vida.

“No logro desconectar el cerebro, mi cerebro no se desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo (...) No logro descansar nada”

Michelle Salas