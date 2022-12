¿A Itatí Cantoral le prohibieron cantar La Guadalupana? Aclara si el clero la tiene vetada por la manera en la que cantó este tema en 2016.

Cada 12 de diciembre miles de feligreses llegan a la Basílica de Guadalupe para celebrar el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac.

Como parte de su celebración, las celebridades acuden para cantarle a la Virgen de Guadalupe, sin embargo la interpretación de Itatí Cantoral de La Guadalupana sigue generando gran controversia.

A seis años de su polémica interpretación de La Guadalupana, Itatí Cantoral de 47 años de edad confesó si es verdad que el clero la tiene vetada.

En 2016 Itatí Cantoral fue una de las celebridades invitadas para cantarle a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, su interpretación de La Guadalupana sigue generando gran polémica.

A seis años de su interpretación, surgió el rumor de que Itatí Cantoral había sido vetada por el clero por la manera en la que cantó La Guadalupana.

En un video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Itatí Cantoral señaló que esa noticia había sido un invento e incluso cuestionó que la gente se crea que el clero va a estar interesado en ese tipo de cosas.

“¿Cómo crees que el clero de este país? Ni siquiera me había enterado ¿Cómo crees que la iglesia no te va a permitir porque la cantaste”

Burlándose de todos los memes que han salido sobre su interpretación, Itatí Cantoral puntualizó que al cantar La Guadalupana quiso sacar su lado más rockero.

“Algo tenía que hacer yo para competir con Guadalupe Pineda, Aida Cuevas no yo dije voy a sacar mi lado rockero”

De manera contundente, Itatí Cantoral destacó que para ella la Virgen de Guadalupe es intocable porque es mexicana, pero destacó que no le interesa tener más seguidores por sus creencias.

“Yo voy a la Basílica a cantar, rezar, orar, yo no soy una persona hipócrita en lo más mínimo y no me interesa tener adeptos porque creo en la Virgen de Guadalupe. Yo soy Guadalupana desde que nací, soy católica, apostólica y romana, y la Virgen de Guadalupe para mí es intocable porque soy mexicana”

Itatí Cantoral