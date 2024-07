Ferka -de 37 años de edad- lo dio todo en La Academia de Venga la Alegría y hasta la compararon con Irina Baeva, pero no por algo bueno.

Además de ser actriz, Ferka asegura tener dotes vocales y forma parte de La Academia de Venga La Alegría, donde el viernes 12 de julio cantó ‘Escándalo’.

Sin embargo, su interpretación no le gustó a muchos y hasta la compararon con Irina Baeva, de 31 años de edad.

Ferka e Irina Baeva tienen algo en común, las duras críticas por su forma de cantar

Han pasado dos semanas desde que inició La Academia de Venga la Alegría y Ferka ha permanecido en la competencia.

La segunda eliminada del concurso fue Imelda Garza Tuñón -de 26 años de edad- y Ferka se convirtió en la favorita de algunos.

Ferka en La Academia de Venga la Alegría (Instagram/@vengalaalegria)

Venga la Alegría compartió el video de la participación de Ferka, el cual se llenó de comparaciones con Irina Baeva.

“¿Cuál talento? No entendí” y “¿Talento? Luego critican a Irina Baeva, esta pobre, no canta, no baila” fueron los comentarios.

Usuarios de redes sociales aseguraron que Irina Baeva y Ferka son iguales, pues ambas carecen de talento para bailar, pero sobre todo para cantar.

Ferka trató de moverse al ritmo de ‘Escándalo’, la canción que estaba cantando, pero a los seguidores de Venga la Alegría no les pareció nada.

Los detractores de Ferka aseguran que cantan muy mal y que carecían de ‘ángel’, así como de presencia en el escenario, igual que Irina Baeva, según algunos.

Pero no todo fue tan mal, pues hay quienes defendieron a Ferka y piden que llegue a la final de La Academia de Venga la Alegría.

El talento de @Ferka una vez más sorprendió en el escenario de #LaAcademiaVLA y esta busca salir de la nominación cantando “Escándalo” 🤩💃🔥🙌🏼🎤 #VLA pic.twitter.com/Yl6zsnHgRt — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 12, 2024

Fans y haters de Ferka quieren que sea la nueva Aventurera

Irina Baeva seguirá siendo Aventurera, pero a pesar de eso los fans de Ferka la quieren ver como Elena Tejero y también quienes la critican.

“Es tanto su talento que creo la van a contratar para cuando Irina se canse en Aventurera, total, trae el mismo cansancio y el mismo ángel”, fue una de las críticas.

Pero también hay quienes creen que Ferka tiene la belleza y porte para ser Aventurera.

“Tiene presencia escénica y mucha seguridad”, fue uno de los comentarios a favor de Ferka.

A pesar de las críticas, Ferka sigue en La Academia de Venga la Alegría y sus fans celebran que siga demostrando su habilidad en el canto y baile.