¿Qué le pasó a Consuelo Duval? Confiesa que se le reventó un implante de seno y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia.

Consuelo Duval -de 55 años de edad- puso en riesgo su salud y todo por no poner atención a las señales que le estaba dando su cuerpo de que algo no andaba bien.

A través de un video, Consuelo Duval confesó que desde hace varios días habría presentado algunos síntomas, pero decidió dejarlo pasar.

Sin embargo, en pleno viaje con su hija, Consuelo Duval se tuvo que regresar de inmediato a México al darse cuenta de que algo no estaba bien con su cuerpo.

Consuelo Duval reveló que habría decidido compartir su experiencia para que las mujeres pongan atención a cualquier tipo de problema que pueden presentar.

Consuelo Duval preocupó a sus seguidores luego de que se ausentó varios días de sus redes sociales y de su programa Netas Divinas.

Tras varias especulaciones, Consuelo Duval reapareció en redes sociales para revelar que vivió un momento complicado en su salud luego de que se le reventó un implante de seno.

A través de un video, Consuelo Duval explicó que tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia, pues su salud se encontraba en riesgo.

Consuelo Duval confesó que hace cuatro o cinco meses comenzó a sentir dolores en el cuello, hombro, oído, cabeza, espalda e incluso las muelas.

“Hace como cuatro o cinco meses empecé a tener dolores en el cuello, en el hombro, en la espalda, me dolían las muelas, las anginas, la cabeza y la verdad nunca lo relacioné con lo que fue”

En el video, Consuelo Duval destacó que no les hizo caso a sus síntomas y se fue de viaje a San Antonio con su hija, Paly Duval.

Junto a su hija, Consuelo Duval visitó un parque de diversiones y fue cuando le pusieron el cinturón de seguridad que descubrió que algo no estaba bien con sus senos.

“Me voy a San Antonio con mi hija a los juegos de Six Flags y en uno de ellos en los que la protección te apachurra las bubis al ponérmela, sentí dolor en la bubi derecha y fue cuando relacioné todos los dolores con que se me había reventado un implante”

Consuelo Duval de inmediato viajó a México donde tuvo que ser intervenida de emergencia.

“Me operaron, la operación duro 6 horas, me operan el viernes. Estos días han sido de recuperación”

En sus redes sociales, Consuelo Duval explicó que puso en riesgo su salud y es que todo el gel del implante estaba invadiendo su cuerpo.

“Me regresé a México, fui al doctor, y efectivamente, se rompió el implante y todo el gel del implante estaba en mis músculos, en mis ganglios, invadiéndome, y mi cuerpo no hallaba cómo decirme. Qué maravilla el cuerpo”

Consuelo Duval destacó que explicaba su experiencia para ayudar a otras mujeres que pudieran pasar por lo mismo.

“Lo comparto porque, si te está pasando lo mismo que a mí, corre al doctor y quítate las prótesis porque es tu cuerpo diciéndote ‘ya no quiero cosas extrañas’, sácalas y limpia tu cuerpo”

En el video, Consuelo Duval puntualizó que le reconstruyeron su seno y que ahora se encuentra feliz de que ya no tiene nada extraño en su cuerpo.

Además, dejó en claro que está experiencia le hizo darse cuenta de lo importante que es escuchar a su cuerpo.

“Estoy bien, el doctor me reconstruyó, me puso muy bonita, y lo mejor es que ya no tengo nada extraño en mi cuerpo. Yo ya estoy operada, estoy sana, y estoy muy bien”

Consuelo Duval