Cristian Castro andaba de ‘ojo alegre’ mientras tenía un noviazgo, así lo expuso una ex novia que lo acusa de infiel y detalla que engañó a Ingrid Wagner.

El historial amoroso de Cristian Castro -de 49 años de edad- es extenso; en 2024 ha tenido varios romances, de los que destacan los noviazgos con Mariela Sánchez e Ingrid Wagner.

Actualmente, Cristian Castro ya regresó por segunda vez con Mariela Sánchez -de 42 años de edad- y una ex novia ya delató su infidelidad.

Cristian Castro reveló sus deseos de comprometerse con Mariela Sánchez, mientras que ya dejó atrás su romance con Ingrid Wagner.

De Primera Mano entrevistó a Naylen Ramírez, una supuesta ex pareja de Cristian Castro a quien conoció en uno de los conciertos del cantante con Yuri.

Naylen Ramírez cuenta que conoció a Cristian Castro en su camerino y ahí hubo un ‘flechazo’.

Ambos se contactaron por Instagram y Cristian Castro comenzó a conquistarla, pero había un detalle, aún era novio de Ingrid Wagner.

“Nos contactamos en Instagram (...) nos escribimos los dos. Cuando me buscó yo le hice la pregunta, porque ya no era un hola de amistad. Yo le dije: ‘Oye, pero conocí a Ingrid, tu novia y no me parece correcto’ y me dijo, no ya terminé”

Naylen Ramírez