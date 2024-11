Wicked, una de las películas más esperadas del año, llegó a cines de México el miércoles 20 de noviembre de la mano de Universal Pictures. Te contamos si hay escenas post créditos tras el inesperado final.

Debes saber que Wicked no es una historia original, la película se basa en el musical de 2003, realizado a partir de la novela “Wicked: Memorias de una bruja mala” de Gregory Maguire.

Esta película y musical es protagonizada por Ariana Grande- de 31 años de edad- y Cynthia Erivo- de 37 años de edad. Ambas son espectaculares gracias al director Jon M. Chu.

Desde la narrativa de la historia y las interpretaciones de las actrices, la película Wicked te lleva a un mundo de fantasía en la Tierra de Oz.

Tuvimos la oportunidad de verla antes que nadie en México; te compartimos si tienes que quedarte tras el final de la película Wicked.

Wicked (Universal)

¿Wicked tiene escenas post créditos? Contenido con Spoilers

La película Wicked (2024) abarca los eventos del primer acto del musical de Broadway; el director Jon M. Chu decidió dividir la trama en dos partes.

Wicked cuenta la historia de Elphaba y Glinda, dos jóvenes estudiantes de brujería que se conocen en la tierra de Oz y, a pesar de sus diferencias, entablan una gran amistad.

No obstante, en la primera parte de las dos películas de Wicked no hay escenas post créditos por lo que no debes de quedarte después del final de la película.

Wicked (Wicked Movie Twitter @wickedmovie)

¿De qué trata Wicked? Elphaba y Glinda son las protagonistas de un todo

Influenciadas por su profesora, en Wicked, Elphaba y Glinda emprenden una búsqueda colmada por obstáculos para encontrarse con el Mago de Oz.

Elphaba es una hechicera inteligente que lucha por hacerse un hueco en el mundo.

Mientras que Glinda es extrovertida y muy popular en la universidad; a lo largo de la historia descubrirá su verdadero corazón.

Pero muy pronto descubrirán que no todo es lo que aparenta y su amistad se vera comprometida.

La película Wicked -primera parte de la historia-, culminó en un momento decisivo para el desarrollo de Elphaba y Glinda, una será la Malvada Bruja del Oeste y, la otra, la Bruja Buena.

Wicked, película con Ariana Grande y Cynthia Erivo ( Universal Pictures México)

La segunda entrega de Wicked se estrenará en México noviembre de 2025

La película Wicked promete ser uno de los eventos cinematográficos más exitosos en taquilla.

Esta nueva perspectiva invita a los espectadores a descubrir en el cine la historia poco conocida de las brujas de Oz.

Como te comentamos, Wicked de Universal Pictures se presentará en dos partes, con su segunda entrega programada para noviembre de 2025.

Por lo que fans tendrán que esperar para conocer el futuro de Elphaba y Glinda.