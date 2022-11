En Netflix, esta película sobre una niña zombie se ha posicionado como una de las más vistas en la plataforma pues, según Melanie: Apocalipsis Zombie, ella podría ser la única esperanza.

Melanie: Apocalipsis Zombie es una película del 2016 pero que ha estado causando furor en Netflix.

Pues aunque pudiera parecer una simple película de zombies en Netflix, la realidad es que Melanie: Apocalipsis Zombie se vale de ser una adaptación de la novela llamada The Girl with All the Gifts.

Y al ser un futuro distópico -como el de toda película de zombies en Netflix- Melanie: Apocalipsis- Zombie, se sale un poco del canon tradicional.

Una de las películas de Netflix que la está rompiendo en la plataforma, sin duda alguna es Melanie: Apocalipsis Zombie.

Y es que con el futuro distópico que presentan, la trama radica en que una niña zombie podría ser la última esperanza de toda la humanidad.

Aunque esta trama pudiera parecer bastante simple a ojos de muchos de los usuarios de Netflix, ha sido muy bien calificada por la crítica.

Sinopsis de Melanie: Apocalipsis Zombie, película de Netflix

Una extraña enfermedad está convirtiendo a todos los humanos en zombies con apetito insaciable, pero de entre ellos todo parece indicar que un grupo de niños que son inmunes, en donde una niña evolucionada parece ser la clave para su salvación.

Reparto de Melanie: Apocalipsis Zombie, película de Netflix

Sennia Nanua

Gemma Arterton

Paddy Considine

Glenn Close

Anamaria Marinca

Dominique Tipper

Fisayo Akinade

Anthony Welsh

Trailer de Melanie: Apocalipsis Zombie, película de Netflix