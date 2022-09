Tras haberse estrenado el trailer de La Sirenita en la D23 de Disney durante el pasado fin de semana, en YouTube el adelanto ha superado el millón de “dislikes” en YouTube.

El remake live action de La Sirenita con Halle Bailey como Ariel por parte de Disney, ha causado controversia desde su anuncio y es que muchos siguen sin aceptar a la actriz como la nueva princesa del mar.

Muchos aseguran que esto se debe a una “ inclusión forzada ” por parte de Disney, mientras que otros, han aceptado sin problema que la actriz Halle Bailey se convierta en la princesa Ariel de La Sirenita.

Sin embargo, el descontento de los usuarios por el remake de La Sirenita en live action ha podido verse reflejado en el tráiler publicado en YouTube.

Usuarios revelan que el tráiler de La Sirenita llega a más del millón de dislikes

Tras la polémica que se ha juntado alrededor de la nueva película live action de Disney, The Little Mermaid o La Sirenita, el reciente tráiler ha sufrido las consecuencias con varios dislikes.

Y es que, aunque en YouTube ya no está disponible la opción de ver la cantidad de “dislikes” o no me gusta en sus videos, con una extensión para Chrome es posible verlo.

Por lo que en el caso de La Sirenita, se ha revelado que el tráiler ha superado el millón de “dislikes”; mientras que los me gusta para este adelanto solamente llegan a los 368 mil 296.

De igual manera, entre los más de 95 mil comentarios que ha juntado el tráiler de La Sirenita en YouTube junto a los dislikes, se encuentran una ola de críticas al remake del mismo.

Entre la mayoría de estos comentarios, además de los dislikes, aseguran que el remake en live action de La Sirenita, dirigida por Rob Marshall, es completamente innecesaria.

Así se ve Halle Bailey como La Sirenita, la película live action de Disney (Especial / Disney)

Usuarios señalan fracasos en los live action de Disney

Desde hace dos años, en 2020, se anunció que se haría un live action del clásico animado La Sirenita, la cual fue estrenada en 1989 y la cual significó un éxito total para Disney.

Pero lo que a muchos molestó fue la elección de la actriz de piel oscura, Halle Bailey para ser la nueva Ariel en La Sirenita.

E incluso muchos han señalado que los live action de Disney tienden al fracaso, cabe recordar Mulan o incluso su más reciente adaptación, Pinocho, la cual ha cosechado varias críticas negativas.

De momento, tanto Disney como los actores han mostrado su apoyo total a Halle Bailey ante las críticas racistas.

De igual manera, varios usuarios simplemente han asegurado que esperarán hasta que la película de La Sirenita salga para poder dar su veredicto final.