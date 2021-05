Timothée Chalamet será quien interprete a Willy Wonka para la nueva versión de Warner Bros

El actor Timonthée Chalamet sera quien interprete a Willy Wonka, en la nueva película de Warner Bros y Roald Dahl.

Esta nueva versión de Willy Wonka abordará una versión más joven del personaje y sus aventuras antes de crear la fábrica de chocolates.

Timothée Chalamet será la versión joven de Willy Wonka

De forma exclusiva, para Deadline, se dio a conocer que el actor y modelo Timothée Chalamet será quien personifique al creador de la fábrica de chocolates.

Con esta actuación Timothée Chalamet le dará un giro a su carrera artística, pues será la primera ocasión que cante, baile y actúe en una película.

Esta nueva versión basada en Willy Wonka, abordará la juventud del rey del chocolate, con personajes creados por Roald Dahl.

Con esta película, sería la tercera ocasión que Warner Bros coloque una película sobre Willy Wonka. Las versiones anteriores son:

Charlie y la fábrica de chocolate 1971

Charlie y la fábrica de chocolate 2005

Willy Wonka (Captura de pantalla)

La película que hablará sobre el origen de la fábrica de chocolates, llevará por nombre ‘Wonka’.

‘Wonka’ será dirigida por Paul King con base el guión coescrito por Simon Farnaby.

¿Quién es Timothée Chalamet?

Timothée Chalamet es un joven de 25 años, que ha dedicado a la actuación y al mundo fashionista en Estados Unidos.

Según Vogue, Chalamet es hijo de una bailarina rusa y un padre francés. Nacido en Nueva York.

Su debut en el cine fue en 2014 en la película “Hombres, mujeres y niños” , año en el cual también actuó para “Interstellar”.

Sin embargo, Timothée Chalamet consiguió ser verdaderamente reconocido en 2017 tras participar en “Hostiles; Lady Bird”.