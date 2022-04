‘Thor: Love and Thunder’ revela su primer banner promocional

En redes sociales se ha revelado el primer banner promocional de ‘Thor: Love and Thunder’ y fans especulan sobre un posible trailer.

En redes sociales ha salido un nuevo banner promocional de ‘Thor: Love and Thunder’, el cual revela una primera impresión de cómo lucirán Jane Foster (Natalie Portman) y Thor (Chris Hemsworth).

En este banner de ‘Thor: Love and Thunder’ muestran a Thor con la Stormbreaker y a Jane Foster con el Mjölnir, lo cual la convierte en Lady Thor inspirado en los cómics de Mighty Thor.

Y aunque ya se habían tenido vistazos sobre cómo lucirá Natalie Portman en el papel de Lady Thor, en este nuevo promocional se dan más detalles de cómo será su traje para ‘Thor: Love and Thunder’.

‘Thor: Love and Thunder’ sigue sin sacar un tráiler

‘Thor: Love and Thunder’ ha lanzado su primer imagen promocional: un banner en donde puede apreciarse mejor los trajes que usarán Chris Hemsworth y Natalie Portman.

‘Thor: Love and Thunder’, dirigida por Taika Waititi , pese a ser una de las películas más esperadas después de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, no ha sacado trailer desde que se anunció.

Y es que los fans comen ansias por tener los primeros vistazos de ‘Thor: Love and Thunder’, la cual aparentemente sería la despedida de Chris Hemsworth como el dios del trueno.

El estreno de ‘Thor: Love and Thunder’ está fechado para el próximo 8 de julio del 2022 y a menos de 3 meses de su estreno, es día que no aparece ningún tráiler.

Sin embargo, muchos de los fans que ya han disfrutado de este primer banner promocional de ‘Thor: Love and Thunder’, aseguran que el tráiler vendrá como una escena postcréditos de ‘Doctor Strange’.

Tal y como ocurrió en ‘Spider-Man: No Way Home’ en donde se liberó el primer trailer de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.