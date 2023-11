The Jester o El Bufón como se llamó en México y Latinoamérica, se estrenó el pasado 2 de noviembre y aunque aseguran es la peor película hasta ahora, te decimos dónde verla.

Y es que tanto la crítica como los usuarios aseguran que la película The Jester, la cual está dirigida por Colin Krawchuk, también director del Proyecto de la Bruja de Blair, es la peor.

Pues aseguran que no cumple con lo que promete en los tráilers, asegurando que la película The Jester tiene malos diálogos y una pésima trama.

Incluso aseguran que pese a ser del género de suspenso / thriller , The Jester no da miedo y no se entiende el origen del personaje de El Bufón.

¿Dónde ver The Jester, la peor película que se ha estrenado hasta ahora?

Incluso hay quien tiene la esperanza de que The Jester, pese a ser la peor película que se ha estrenado, se convierta en una de culto.

Ya que muchas veces, las películas que son calificadas como malas, con el tiempo se convierten en ese tipo de cintas.

En ese sentido, The Jester aún puede verse en algunos cines de Cinépolis y Cinemex, aunque dependerá de cada complejo y los horarios pues, al ya no estar tan solicitada, los horarios se han reducido.

Algunos usuarios incluso han asegurado que The Jester, ya se encuentra en sitios de descarga pirata o online, tipo Cuevana.

En Estados Unidos, The Jester está disponible para renta o venta a través de Amazon Prime Video, Apple TV y Vudu.

¿Dónde ver The Jester, la peor película estrenada? (Epic Pictures)

The Jester también tiene calificación en Rotten Tomatoes y es desastrosa

