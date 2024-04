Profesión Peligro es la nueva película de Universal con Ryan Gosling, donde el actor de 43 años muestra una vez más que le sienta muy bien esta faceta de héroe de acción cómico.

Pues sin sentirse forzado, Profesión Peligro es de esas películas es lo suficientemente ridícula como para que te la pases bien durante todo su metraje.

Siendo una obra que busca ser entretenimiento puro; pero que muy por debajo de toda esta “tontería”, se esconde un merecido homenaje a los dobles de acción y una sutil crítica a las producciones actuales hollywoodenses.

Dejándote un muy buen sabor de boca, siendo la película perfecta si lo que quieres es pasar una buena tarde en el cine.

Profesión Peligro (Universal)

¿De qué trata Profesión Peligro?

Profesión Peligro nos presenta a Colt Seavers, uno de los mejores dobles de acción de Hollywood, quien trabaja de cerca con Tom Ryder, una de las mayores estrellas de cine.

Además de que tiene una relación sentimental con Jody Moreno, una antigua asistente convertida en directora; sin embargo, todo cambia luego de un accidente en el set.

Colt deja el mundo del cine por un trabajo mediocre; pero una llamada lo hace regresar a la acción, sólo para descubrir que todo es una trampa.

Profesión Peligro no se toma en serio a sí misma, lo cual no nos debería de sorprender, pues se basa en la serie homónima de los 80′s que tenía como premisa a un doble de acción cazarrecompensas.

Profesión Peligro (Universal)

Sin embargo, para esta versión se hacen algunos ajustes adecuados, sin dejar de lado todas las locuras propias de una película de acción cómica.

Aunque la trama de Profesión Peligro es simple y los giros predecibles, te logras encariñar con los personajes, quienes te sacan una sonrisa más de una vez.

Sobretodo porque los responsables no temen el parodiar y satirizar el mundo del cine y todos sus clichés actuales (incluso Zack Snyder y Dune son referenciados de una forma bastante directa y graciosa).

Pero no todo es humor en Profesión Peligro, la acción está a la orden del día; prácticamente desde su inicio, la película te bombardea con secuencias y coreografías dignas de las mejores películas del género.

Profesión Peligro (Universal)

De inmediato se te vendrán a la cabeza obras como Un Policía en Beverly Hills o Una Pareja Explosiva; pues se trata de una acción bastante física que combina efectos prácticos y por computadora.

Vamos, que si lo que buscas es una historia fácil de digerir acompañada por explosiones, disparos y golpes (con algo de romance), esta es tu película.

¿Cómo son las actuaciones de Profesión Peligro?

Para una película como Profesión Peligro se necesita a actores y actrices que pueda dar ese toque cómico sin sentirse forzados; alguien que no le importe no tomarse mucho en serio.

Ese alguien en primer lugar es Ryan Gosling, quien hace suyo el personaje de Colt Seavers en Profesión Peligro.

Ryan Gosling nos entrega un personaje que en primera instancia no lo parece; pero tiene muchas aristas, y que va evolucionando poco a poco a lo largo del filme.

Siendo un hombre que literalmente está roto y que en medio de toda la locura que le está pasando, tiene que encontrar la manera de recuperarse de sus heridas emocionales.

Profesión Peligro (Universal)

Por su parte Aaron Taylor-Johnson nos da un Tom Ryder que odias desde el primer momento, alguien que representa lo peor de Hollywood en cuanto a sus estrellas.

Pero no está sólo, el actor de 33 años tiene a su lado a la productora manipuladora Gail Meyer, interpretada magistralmente por la actriz de 49 años, Hanna Waddingham.

Quien muestra la doble cara de los estudios, supuestamente apoyando a todos los miembros del staff de una película; pero en realidad sólo vela por sus intereses.

Finalmente el cuadro principal de Profesión Peligro lo completa Emily Blunt, encargada de darle vida a la directora Jody Moreno.

Profesión Peligro (Universal)

Aunque en un inicio parece que la actriz de 41 años es lo más flojo de Profesión Peligro; lo cierto es que poco a poco su personaje se va metiendo más en la trama.

Dando a una mujer que no sólo es el interés amoroso del protagonista, sino alguien con su propio valor que lucha por cumplir su meta de crear la mejor película jamás vista.

Sin lugar a dudas es un elenco sólido que se roba la pantalla en cada una de sus intervenciones.

¿Vale la pena Profesión Peligro?

Profesión Peligro no es una película seria, no busca serlo y no apela a un público de ese estilo.

Es una obra que no se toma en serio a sí misma, llena de guiños al mundo del cine y que busca que la gente se la pase bien por dos horas.

Los fans de la serie de Profesión Peligro la encontrarán agradable, a pesar de los cambios que se le hicieron.

Mientras que quienes no conocen el original, se encontrarán con un filme que les dejará una sonrisa el resto del día.