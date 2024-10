Ha surgido una polémica alrededor del póster oficial de Wicked en relación a la actriz Cynthia Erivo.

A través de sus redes sociales, Cynthia Erivo reaccionó de manera negativa a las ediciones que se han hecho al póster oficial de Wicked.

Pues en esta nueva versión, gran parte de su rostro queda oculto, dejando visible solo su sonrisa, la cual también fue editada.

Para la actriz, el hecho de que hayan eliminado sus ojos es una ofensa, pues hiriente y una manera de “borrarla”.

“Esta es la cosa más salvaje y ofensiva que he visto, igual a esa horrible imagen hecha con IA de nosotras peleando, igual a la gente que plantea la pregunta: ¿es tu a*o verde? Nada de esto es gracioso. Nada de eso es lindo. Me degrada a mí, nos degrada a nosotras. El póster original es una ILUSTRACIÓN. Soy un ser humano de la vida real, que eligió mirarte directamente al fondo de la cámara, a ti el espectador... porque, sin palabras, nos comunicamos con nuestros ojos. Nuestro póster es un homenaje, no una imitación, editar mi cara y ocultar mis ojos es borrarme. Eso es profundamente hiriente”

Póster de Wicked editado (Especial)

El póster de Wicked que cubrió el rostro de Cynthia Erivo no es el oficial

Algo que debe de quedar claro es que este “nuevo póster” de Wicked que cubrió el rostro de Cynthia Erivo no es el oficial de Universal.

Este póster de Wicked es una edición hecha por fans, que busca recrear los promocionales del musical en el que se basa la película.

En esos promocionales, la Bruja del Oeste queda cubierta casi en su totalidad, como sucede con el rostro de Cynthia Erivo.

Aún así, la actriz no está de acuerdo con estas ediciones, pues señala que el póster original no es una imitación, sino un homenaje, por lo que no se debía de cambiar nada.

Póster de Wicked oficial (Universal)

Cynthia Erivo y el póster de Wicked han provocado reacciones encontradas

El reclamo de Cynthia Erivo al póster de Wicked ha tenido reacciones encontradas, pues hay un sector que apoya a la actriz, así como otro que considera todo una exageración.

En el primer grupo, fans de Cynthia Erivo están de acuerdo con ella y el póster editado de Wicked, siendo una falta de respeto hacía la actriz, su trabajo y su persona.

Por otra parte, quienes la consideran exagerada señalan que no es un ataque en su contra, solo algo hecho por fans que quiere hacer un mejor homenaje al musical original; pues también se editó a Ariana Grande.

Hasta el momento ni Universal ni Ariana Grande han dado una declaración acerca del reclo de Cynthia Erivo.

Sus quejas me parecen válidas, solo hay que ver como es Disney con los posters en China.

¿O sea que está bien si la ofenden los fans, pero no el estudio? ¿O cuál sería la diferencia? Porque el punto es el mismo. Sí, sería preocupante que quien te contrató para el papel trate de ocultar tu rostro, pero su punto es sobre percepción, y es igual si es del estudio o fans.

No soy fan de esto, pero si buscas información sobre el musical en el que está basada la película, todos sus posters aparecen así. Incluso la mano de Ariana la editaron para que le llegue a la nariz.

Solo era un edit para que se pareciera al póster original, no veo el problema

Con información de X y Cynthia Erivo.