Oscar 2022: Venus Williams enseñó un pezón en medio del discurso de Will Smith

El discurso de Will Smith ‘disculpándose’ por el golpe a Chris Rock en los Oscar 2022, fue interrumpido por Venus Williams y su escote que dejó ver su pezón.

Si bien, la tenista Venus Williams deslumbró en la alfombra roja de los Oscar 2022, un mal movimiento dejó la lección de lo peligroso del atrevido escote.

Debido a que Will Smith ganó el Oscar 2022 a ‘Mejor actor’ por su actuación en ‘El método Williams’, cinta en honor al papá de Venus William y su hermana Serena, les dedicó su discurso.

Y en cuanto la cámara enfoco a la familia Williams, a Venus William se le encapó un mal movimiento de brazos que dejó ver su pezón, olvidando el discurso de Will Smith en los Oscar 2022.

Venus Williams mostró su pezón en el momento más crítico de los Oscar 2022

Luego del golpe que Will Smith dio a Chris Rock en medio de los Oscar 2022, todos esperaban que fuera nombrado al pódium para dar razón de su agresión.

Y sí explicó sus motivos, pero entre las lagrimas que invadieron el rostro de Will Smith, también nombró a la familia Williams, en donde se inspiró ‘El método Williams’.

Debido a que las hermanas Venus Williams y Serena, asistieron a los Oscar 2022, fueron captadas por las cámaras atentas al discurso de quien personificó a su papá, Will Smith.

Venus Williams y Serena Williams en los Oscar 2022 (Jae C. Hong / Invision/AP)

Pero el profundo y bello escote de Venus Williams en los Oscar 2022 le jugó la peor jugada de la noche, al abrazarse a ella misma, mostró un pezón.

Quitando el pesado ambiente que se vivía, enseguida quitaron la imagen de Venus Williams, pero para las redes sociales ya era demasiado tarde.

¿Eso que se vio fue un pezón de Venus Williams en los Oscar 2022?

Sin duda el momento crítico de la noche lo rompió Venus Williams en los Oscar 2022, pues la deportista sufrió una mala jugada de su escote, durante el discurso de Will Smith.

Venus Williams en los Oscar 2022 (Jordan Strauss / Invision/AP)

Venus Williams vistió un elegante diseño de ‘Tiffany & Co’ en los Oscar 2022, mismo que se presumió en redes sociales.

Sin embargo, el accidente no mencionado por ninguno incluyendo Will Smith, no pasó desapercibido en los espectadores de los Oscar 2022.

Quienes enseguida fueron a redes sociales a preguntar si eso realmente había sido un pezón de Venus Williams en medio del discurso de Will Smith o solo fue su imaginación.

“Alguien tape a Venus Williams por favor”. @AliAlievaaa

Pezón de Venus Williams en los Oscar 2022 rompe la tensión sobre Will Smith. (@AliAlievaaa / Twitter)

“¿A Venus Williams se le está viendo el ojo del muppet?”. @DiSalinas04