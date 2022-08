Netflix estrenará Pedro Páramo, película que será dirigida por un cineasta mexicano que ha sido nominado en varias ocasiones al Premio Oscar. ¿De quién se trata?

El jueves 11 de agosto, en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, Netflix ofreció una conferencia de prensa, donde lanzó la iniciativa ‘Que México se vea’ y anunció que prepara nuevas producciones en México.

Una de ellas será Pedro Páramo, película basada en la novela del escritor mexicano Juan Rulfo, que marcará el debut de un exitoso cineasta mexicano en la silla de director.

Se trata del cinefotografo Rodrigo Prieto, quien cuenta con un impresionante currículum que incluye películas como ‘Babel’, ‘Secreto en la Montaña’ y ‘Silencio’, de Martin Scorsese, por la que recibió su más reciente nominación al Oscar.

Sobre la nueva faceta que vivirá como cineasta y cómo se decidió a aceptar el reto planteado por Netflix, Rodrigo Prieto dijo:

“Fue una de esas cosas que el instinto te dice, obviamente en el momento me impactó y dije ‘¿podré?’ y algo me dijo ‘sí, ve’. Me he estado aventando desde entonces. Estaba filmando ‘Barbie’ y la mitad de mi cerebro estaba en ‘Pedro Páramo’”

Rodrigo Prieto, cineasta