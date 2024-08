Como parte de la promoción de Beetlejuice 2, se dio la visita de Michael Keaton y Jenna Ortega en CDMX, junto a Monica Belluci, Justin Theroux, el director Tim Burton y el productor Tommy Harper.

Michael Keaton y Jenna Ortega en CDMX dieron una conferencia de prensa, junto al director, productor y el resto del elenco previo al Fan Event de Beetlejuice 2 del 14 de agosto.

Ahí Tim Burton habló del tiempo que tardó en hacer esta película, señalando que no es un producto dirigido por la nostalgia, sino algo que se siente orgánico.

Pues considera que es parte de un proceso natural, ya que la protagonista original, Lydia, ha crecido como todo el mundo; no hay nada de nostálgico en eso.

Esta idea también fue parte importante en el proceso creativo, puesto que se quería que la película se sintiera “real”, de ahí que no usara efectos por computadora.

Todo en Beetlejuice 2 es práctico, lo cual le dio la profundidad necesaria al filme, así como a la historia que se quería contar.

“Me llevó 35 años hacerlo; pero porque lo sentí necesario, además la gente envejece y eso pasa con el personaje de Lydia, ahora es una adulta. Ese es el viaje que todos hacemos, y eso es lo importante. La idea de hacer una película familiar extraña me pareció correcta en este momento, así que para mí esto no es nostálgico.”

En la visita de Michael Keaton y Jenna Ortega en CDMX por Beetlejuice 2, fue el actor que hace al “Súper Fantasma”, quien habló un poco de cómo fue regresar a esta franquicia.

Michael Keaton en CDMX señaló que le fue algo difícil regresar como Beetlejuice.

Pues se trata de un personaje que significa mucho para su carrera, además de que es alguien bastante particular, ya que se trata de un ser que no tiene límites.

Sin embargo, y gracias a la ayuda de Tim Burton y el resto del elenco, encontró una forma de volver a hacer a Beetlejuice, sobretodo agradeció la gran libertad que le dieron para su interpretación.

Además estuvo de acuerdo con el director, pues los efectos prácticos ayudaron bastante a su interpretación, pues se podía interactuar mejor con el entorno.

Eran cosas mínimas; pero que al final del día hacen la diferencia en una película de este estilo.

“Fue muy difícil, estaba más nervioso de lo que esperaba. Esta es posiblemente una de mis cosas favorita que he hecho en mi carrera. Es difícil responder cuál es mi película favorita, pero si me dijeran: ‘ve y filma algo’, esto sería lo que hubiera hecho. Estaba nervioso de volver a interpretarlo, porque es algo que me importa mucho.”

Michael Keaton