Michael Keaton revela por qué dejó de ser Batman

Michael Keaton reveló en una entrevista para el podcast In The Envelope: The Actor’s Podcast la verdadera razón del por qué dejó el personaje del superhéroe: Batman.

Uno de los personajes por lo que es más recordado el actor, Michael Keaton es el del superhéroe de DC, Batman.

Papel que marcó al actor quien diera vida al Caballero Oscuro durante dos películas: ‘Batman’ en 1989 y ‘Batman Returns’ en 1992, cintas dirigidas por Tim Burton.

Aunque en los planes se tenía prevista una tercera película con Michael Keaton, el actor dejó el papel sin revelar el por qué de su decisión.

Michael Keaton Batman (Warner Bros.)

Por lo que en la tercera entrega cinematográfica del superhéroe de DC en ‘Batman Forever’ en 1995, Michael Keaton fue reemplazado por el actor Val Kilmer.

Al igual, en ese entonces, también Tim Burton dejó la dirección aunque se mantuvo como productor, luego de que Warner Bros apostó por darle un giro a la historia.

Por lo que se decidió ceder el puesto a la dirección de Joel Schumacher, cambios poco favorables para las siguientes dos cintas de Batman.

Y el éxito alcanzado junto a la mancuerna de Michael Keaton y Tim Burton en Batman no se volvió a dar.

¿Por qué Michael Keaton renunció a Batman?

En el marco de su regreso como Batman en las cintas en ‘The Flash’ y ‘Batgirl’, Michael Keaton ha hablado del ¿por qué renunció al personaje?

Luego de hace ya 20 años, en donde, Michael Keaton interpretó por última vez al personaje de Batman.

Al fin el actor, ha revelado la verdad del por qué dejó de darle vida al superhéroe, decisión que tomó debido al curso que tomaría la historia y el personaje.

Keaton agradeció a su familia y al director Iñárritu el Globo de Oro. (Foto: AFP)

Resulta ser que con el cambio de Tim Burton a Joel Schumacher, el nuevo director pretendía quitar toda la oscuridad que Batman tenía impregnado.

Razón por la cual, Michael Keaton decidió ya no continuar siendo Batman , debido a que no se sintió cómodo ante esta decisión.

“Siempre fue Bruce Wayne. Nunca fue Batman. Para mí, sé que el nombre de la película es Batman y es enormemente icónica y muy genial; un ícono cultural gracias a Tim Burton… El primer paso fue Bruce Wayne. Ese era el secreto. Nunca hablé de eso” Michael Keaton

Ante esto Michael Keaton, dijo que la nueva dirección decía esto y aquello del personaje, más no era el mismo seguimiento del personaje que él había ya interpretado.

“Batman hace esto y yo seguía pensando: ‘Todos ustedes están pensando mal aquí’. Sobre Bruce Wayne, ¿qué tipo de persona hace eso? ¿quién se convierte en eso?”. Michael Keaton

Incluso, cuenta el propio actor que habló con Joel Schumacher, en donde este le dijo que no entendía por qué todo tenía que ser tan oscuro y tan triste.

“Y yo le contesté: ‘Espera un momento, ¿sabes cómo llegó este tipo a ser Batman? Has leído… Quiero decir, es bastante simple”. Michael Keaton

De ahí la partida de Michael Keaton como Batman.