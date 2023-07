Con la llegada de Barbie al cine, una película de los Hot Wheels ya no parece tan descabellada; por lo menos no para Mattel, dueña de la franquicia.

De acuerdo con un artículo de The New Yorker, Mattel no se detendrá con Barbie y quiere que todos sus juguetes lleguen al cine, siendo los Hot Wheels otro proyecto importante.

No sólo eso, así como con la película de la muñeca, el filme dedicado a los autos de juguete contará con un director de gran relevancia, J. J. Abrams.

Mismo que dio unos detalles acerca de este proyecto que nadie se esperaba.

Hot Wheels (Mattel)

¿La película de Hot Wheels de Mattel será igual a la de Barbie?

J. J. Abrams reveló que lleva varios años trabajando en la película de Hot Wheels de Mattel, casi el mismo tiempo que Barbie estuvo en planeación y producción.

El problema con Hot Wheels es que el director y Mattel no encontraban la manera de que las ideas funcionaran, contrario a Barbie que con la llegada de Greta Gerwig avanzó rápidamente.

Sin embargo menciona que el proyecto ya está tomando forma, pues dio con el tema perfecto para la obra, misma que describe como “emotiva y aterrizada”.

Aunque no ahondó en detalles, todo indica que seguirá el camino planteado por la muñeca, de hacer historias más elaboradas alrededor de los juguetes.

Hot Wheels (Mattel)

El éxito de Barbie es fundamental para el futuro de Hot Wheels

Por mucho que J. J. Abrams ya tenga todo listo para Hot Wheels, si Barbie no tiene éxito, Mattel podría dar marcha atrás a todo lo planeado.

Esto debido a que Barbie será el termómetro para ver si películas como Hot Wheels puede funcionar con el gran público.

Es decir, filmes basados en marcas de juguetes; si la película de la muñeca resulta un fracaso (como casi todo en 2023) sería el final de los Hot Wheels antes de que siquiera se presenten.

A mencionar que además de Barbie y Hot Wheels, Mattel también planea películas de He-Man, Barney y hasta del juego de mesa UNO.

Hot Wheels (Mattel)

Con información de The New Yoker.