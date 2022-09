Buenas noticias para los fans de Chunning Tatum, luego de que Warner Bros anunciara que la película Magic Mike: The Last Dance si se estrenará en cines.

Esto se da luego de que originalmente se dijo que Magic Mike: The Last Dance con Chunning Tatum llegaría a la plataforma de streaming de HBO Max y no a la pantalla grande.

Ya que se tenía previsto el estreno de Magic Mike: The Last Dance con Chunning Tatum en los próximos meses que restan de 2022 en HBO Max.

Magic Mike: The Last Dance, con Chunning Tatum, ya tiene fecha de estreno (Warner Bros)

¿Cuándo se estrenará Magic Mike: The Last Dance con Chunning Tatum en cines?

Según información de Deadline la tercera película planeada en la serie Magic Mike, la cual llevará el título de Magic Mike’s Last Dance se estrenará en cines el próximo año.

Por lo que se dice que Magic Mike: The Last Dance protagonizada por Chunning Tatum de 42 años de edad llegará a los cines el 10 de febrero de 2023.

Dicho cambio del estreno de Magic Mike: The Last Dance con Chunning Tatum de HBO Max a cines sigue los lineamientos comerciales del CEO de Discovery, David Zaslav de 62 años de edad.

Y por lo que Warner Bros ya tiene la fecha reservada en el calendario de lanzamiento para Magic Mike: The Last Dance con Chunning Tatum.

Hasta el momento se sabe que el único del elenco original de la saga quien regresa a Magic Mike: The Last Dance será el actor, bailarín y modelo estadounidense, Channing Tatum quien volverá a meterse en el papel del protagonista, el stripper ‘Magic Mike’.

Mientras que el reparto que se une a Channing Tatum para Magic Mike: The Last Dance serán los actores:

Salma Hayek (edad 56 años)

Caitlin Gerard (edad 34 años)

Gavin Spokes (edad 45 años)

Asimismo, para esta tercera entrega, regresará el cineasta Steven Soderbergh de 59 años de edad, quien dirigió la primera película ‘Magic Mike’, mientras que Gregory Jacobs de 54a años de edad quien dirigió ‘Magic Mike XXL’ ahora será productor.

Así como Magic Mike: The Last Dance está dirigida a partir de un guión escrito por el productor, director y guionista de 40 años de edad Reid Carolin.