Se reveló que las 4 películas de The Beatles que dirige Sam Mendes podrían llegar a los cines el mismo día o mes; su estreno está programado para abril de 2028.

Durante el Foro de la Industria del Festival de Cine de Londres, Pipa Harris, productora del proyecto The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, dio detalles sobre el plan de distribución que tienen.

La idea actual es que las películas se estrenen en 2028, y queremos que el público pueda disfrutarlas en el cine durante ese mismo período. Pipa Harris, productora

En su intervención, Pipa Harris aclaró que ante el lanzamiento simultáneo de las biopics de The Bealtes, no espera que la gente vaya a ver las cuatro cintas el mismo día.

Pero sí sugirió al público “ver una por semana o una el fin de semana y dos al siguiente” y se mostró esperanzada para que disfruten de las cintas basadas las vidas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

The Beatles (Disney)

¿Cómo sería el estreno de las 4 películas de The Beatles? Esto sabemos

Por el momento, no se ha dado a conocer cómo sería el estreno de las 4 películas de The Beatles de forma simultánea en 2028.

Rumores indican que incluso los cines podrían vender paquetes de boletos para que el público disfrute de ellas.

No obstante, Pipa Harris no dio detalles sobre el orden de estreno de las cintas que protagonizan:

Paul Mescal, de 30 años de edad, como Paul McCartney

Harris Dickinson, de 30 años de edad, como John Lennon

Joseph Quinn, de 32 años de edad, como George Harrison

Barry Keoghan, de 33 años de edad, como Ringo Starr

Elenco de la película de The Beatles (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

La productora de The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, sí puntualizó que cada película es una historia individual que vale la pena ver.