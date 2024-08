Ya tenemos a la peor película de 2024, con un 6% de aprobación en Rotten Tomatoes, parece imposible que alguien supere a Borderlands.

Si bien se esperaba que Borderlands fuera un desastre, nadie imaginó que su calificación en Rotten Tomatoes fuera tan baja.

También los fans le han dado la espalda, pues tienen a la película con un 51%, que a pesar de ser reprobatorio, es mucho mejor que el promedio de la crítica.

Ahora se está a la espera de ver cómo funciona en taquilla, aunque no le auguran un buen desempeño, con una apertura de menos de 100 mdd (1.8 mil mdp).

La película Borderlands es una mayor decepción debido al gran elenco conformado por los siguientes actores y actrices:

Cate Blanchett de 55 años como Lilith

Kevin Hart de 45 años como Roland

Jack Black de 54 años como Claptrap

Edgar Ramírez de 47 años como Atlas

Ariana Greenblatt de 16 años como Tiny Tina

Florian Munteanun de 33 años como Krieg

Gina Gershon de 62 años como Mad Moxxi

Jamie Lee Curtis de 65 años como la Dra. Patricia Tannis

Calificación de Borderlands en Rotten Tomatoes (Especial)

¿Que dicen en Rotten Tomatoes de Borderlands?

La crítica no se ha guardado nada alrededor de Borderlands en Rotten Tomatoes, tachándola de genérica, aburrida y con pésimo humor.

Señalan que Borderlands es un intento de copia descarado de Guardianes de la Galaxia; pero mal hecho, sin el carisma y gran historia de la saga de James Gunn.

También mencionan que la película no tiene idea de lo que quiere en realidad, pues no se puede descifrar a qué público apunta, ya que se siente distante para fans del videojuego y la audiencia casual.

Además consideran que es un desperdicio total de todos los actores y actrices, quienes han demostrado sus capacidades; pero aquí ofrecen pésimas actuaciones.

Una especie de imitación genérica de “Guardianes de la Galaxia”, excepto que está ambientada en un páramo y no tiene alma, humor ni imaginación. The Film Yap

La película en sí es un viejo y destartalado barco que intenta presentarse como nuevo, con una distancia generacional entre quienes lo dirigen y el público objetivo. Flicks

A pesar de tener un elenco de primera, visuales sólidos y una propiedad intelectual que ofrece mucho potencial, Borderlands es un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se trata de hacer películas de gran éxito. FandomWire

El desastre de Borderlands en Rotten Tomatoes se debe a una pésima producción

De acuerdo con varios insiders, como Daniel Richtman, la caída de Borderlans en Rotten Tomatoes se debe a una serie de problemas en su producción.

Según mencionan, Borderlands tenía un guión escrito por Craig Mazin, conocido guionista de Chernobyl y The Last of Us; sin embargo, por alguna razón esta historia fue descartada.

El mismo escritor se deslindó del proyecto, pidiendo incluso que no se le diera crédito. Señalan que al ser elegido como director, Eli Roth cambió toda la trama.

Supuestamente el director agregó todo ese estilo de “Guardianes de la Galaxia” a Borderlands, además de agregar mucho humor barato y escatológico.

Asimismo se menciona que Tim Miller, director de Deadpool, tuvo que intervenir haciendo una gran cantidad de reshoots en 2023 para “arreglar varias cosas”.

El resultado es la película de Borderlands que ha sido despreciada por todo Rotten Tomatoes.

Borderlands (Lionsgate)

Con información de Rotten Tomatoes y Daniel Richtman.