El estreno del tráiler oficial del Joker 2 revela el origen del Guasón y Harley Quinn en el Día de Batman.

En pleno Día de Batman, hoy 23 de julio, al fin se ha revelado el esperado tráiler de la película Joker 2.

Con el que solo creció la intriga de los fans y sobre todo, eleva las expectativas para contarnos el origen de la legendaria pareja de criminales: Guasón y Harley Quinn.

Se reveló la fecha de estreno del primer tráiler de Joker 2 (Warner Bros. Discovery)

Este es el tráiler oficial del Joker 2 que da pistas sobre origen del Guasón y Harley Quinn

Con cuenta regresiva es como hemos conocido al fin el tráiler oficial del Joker 2 dándonos pistas sobre el origen del Guasón y Harley Quinn.

Por lo que la película comienza revelando a Arthur Fleck como un mártir ante la sociedad , aunque en realidad es un monstruo.

Mientras de fondo se puede escuchar la canción When You’re Smiling bajo la interpretación de Nat King Cole donde de manera teatral el Guasón y Harley Quinn son presentados.

Así como la historia de amor de Guasón y Harley Quinn, donde los antihéroes harán lo imposible para destacar como estrellas, pues “por primera vez en mi vida, no me he sentido sola”, afirma Harley Quinn en el tráiler-

En medio de un caos, donde la rebeldía lucha contra la opresión de un gobierno que busca mantener la paz bajo sus medios en el marco del juicio de Arthur Fleck.

Luego de que el Guasón asesinara al presentador de televisión Murray Franklin en plena transmisión en vivo. Es bajo este contexto, que la película Joker 2 nos estaría revelando el origen del Guasón y Harley Quinn.

¿Cuándo se estrena en cines Joker 2?

El estreno de Joker 2 llegará para revelar el origen del Guasón y Harley Quinn en las salas de cine este mismo año 2024.

Fecha que será el próximo 4 de octubre de 2024 cuando Joker 2 se estrene en salas de cines a nivel mundial.

Joker 2 (Warner Bros. Discovery)

Este es el reparto de Joker 2 que revelará el origen del Guasón y Harley Quinn

Para contar el origen del Guasón y Harley Quinn en la película Joker 2 o por su título original Joker: Folie à Deux, su reparto estará integrado por:

Joaquin Phoenix de 49 años, como Arthur Fleck / Joker.

Lady Gaga de 38 años, como Harley Quinn.

Zazie Beetz de 33 años, como Sophie Dumond

Brendan Gleeson de 69 años

Catherine Keener de 65 años

Jacob Lofland de 27 años

Harry Lawtey de 27 años

Ken Leung de 54 años

Steve Coogan de 58 años