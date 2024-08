Batman: El Enmascarado es la nueva producción de Amazon Prime Video con la licencia del Caballero de la Noche, la cual fue rescatada, luego que Max decidiera que no seguiría con ella.

Se trata de un proyecto bastante ambicioso, pues Batman: El Enmascarado tiene de productores a J. J. Abrams, Matt Reeves y Bruce Timm, nombres reconocidos en el mundo del cine y la televisión.

No solo eso, Bruce Timm es el creador de la legendaria serie animada de Batman de los 90′s, por lo que muchos esperaban que esta fuera una especie de secuela espiritual.

Aunque comparten estilo visual y conceptual, al final este show no tiene nada que ver con la animación de hace más de 30 años, lo cual al final del día, es bueno.

Batman: El Enmascarado (Amazon Prime Video)

¿Cómo es Batman: El Enmascarado?

Batman: El Enmascarado nos pone en una Ciudad Gótica de los años 40, donde el Caballero de la Noche apenas se está dando a conocer entre los habitantes y autoridades del lugar.

Como suele suceder en las historias del Hombre Murciélago, Batman: El Enmascarado nos muestra la parte más corrupta de la ciudad.

La obra se centra más en un estilo noir, combinando la fantasía y exageración de los cómics de DC, con el realismo decadente del cine negro de los 40′s.

Lo cual da un resultado bastante curioso, donde tienes cañones gigantes montados en un centro nocturno que flota en el mar, junto a historias de mafia y corrupción de alto nivel.

Batman: El Enmascarado (Amazon Prime Video)

Al grado que Batman en realidad no es tanto el protagonista del show; esto no quiere decir que solo esté de adorno o algo por el estilo, sino que las tramas principales no giran en torno a él.

Es la ciudad y sus habitantes los que se llevan el protagónico de Batman: El Enmascarado, sean los pocos policias honrados, los jefes de la mafia o la siempre interesante galería de villanos de Bruce Wayne.

Esto podría decepcionar a algunos fans que esperaban de Batman: El Enmascarado un tratamiento como el de la serie de los 90′s, donde la mayoría de las historias involucraban activamente a a nuestro héroe.

Pero eso no significa que no lo veamos brillar, por el contrario; fue un gran acierto situar el show en la década de los 40′s, pues la falta de tecnología moderna hace que el personaje destaque aún más.

Batman: El Enmascarado (Amazon Prime Video)

Ya que se explota el aspecto detectivesco del murciélago, algo que se había perdido en las últimas encarnaciones, donde se apelaba más a su faceta de guerrero.

Aquí es todo lo contrario, es el cerebro de Batman el que destaca sobre todas las cosas, demostrando cómo hace uso de los recursos a su alcance para cumplir con su misión, algo que en un escenario moderno no sería del todo creíble.

¿Cómo se ve Batman: El Enmascarado?

La animación de Batman: El Enmascarado es buena; como ya mencionamos tiene todo el estilo de la serie de los 90′s, debido a que Bruce Timm está involucrado en este show.

Sin embargo, en Batman: El Enmascarado se usa una paleta de colores más gris, dando a entender ese estilo noir de que les hablamos.

Lo cual nos da una obra que visualmente luce más seria que otras que se han producido recientemente alrededor de los personajes de DC Comics.

Hay que mencionar que aunque se opta por animación tradicional, tiene algunos retoques con CGI o cell shading, los cuales a veces desentonan un poco con la ambientanción en general.

Batman: El Enmascarado (Amazon Prime Video)

También hay algunas escenas que se sienten un poco rígidas, como si los personajes estuvieran acartonados; pero son las menos y no arruinan la experiencia en general.

Otra cosa a mencionar son las voces de Batman: El Enmascarado. Solo tuvimos acceso al audio en inglés y podemos decir que el trabajo es muy bueno en todos los personajes.

Sobretodo debemos de destacar lo hecho por Hamish Linklater, quien tuvo la labor titánica de reemplazar a Kevin Conroy, quien había hecho al personaje desde la serie animada de los 90′s.

Si bien había dudas si podría con el paquete, al final entrega una actuación bastante digna, con un estilo que empata perfectamente con el Hombre Murciélago, sin caer en imitaciones de su antecesor.

Batman: El Enmascarado (Amazon Prime Video)

No sabemos cómo es el trabajo de doblaje en español; pero este se realizó en México como El Pequeño Batman Navideño, si te gustaron esas voces, entonces te agradarán en esta nueva obra.

¿Vale la pena Batman: El Enmascarado?

Batman: El Enmascarado es una serie que deben de ver tanto los fans del Caballero de la Noche, como aquellos que gustan de la animación en general.

Se trata de un gran regreso de las series animadas de corte “clásico” de DC Comics y que retoma bastante del aura que dio origen al Batman moderno.

Es cierto que Batman: El Enmascarado se toma varias licencias con personajes, mismas que podrían no agradarle a los puristas; pero en general el restultado es bueno.

Esperemos que este sea el inicio de una nueva saga de series animadas de DC, más allá del gran plan de James Gunn; este show ya demostró que no se necesita de un gran universo para entregar algo de calidad.